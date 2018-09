A lo grande ha empezado su carrera en el Levante la central Ivana Andrés (Aielo de Malferit, 24 años), el pasado domingo en Buñol ante el Rayo Vallecano. Entró en el minuto 60 al campo y marcó en el 69 de cabeza, al primer palo, tras el centro de córner de Sonia Bermúdez. «Es la primera vez que entro al primer palo en un córner, siempre lo hacía al segundo», dice, divertida, Ivana, sobre los caprichos del fútbol: el curso pasado no pudo marcar en toda la Liga con el Valencia, donde era líder y capitana, y en el Levante UD le han bastado 10 minutos para estrenarse.

Ivana entró en el 60 porque apenas ha completado cuatro entrenamientos con el equipo dirigido por Quino García por una microrrotura en el cuádriceps en pretemporada y por sus compromisos con la selección española. «Genial», dice Ivana para describir su aterrizaje en Buñol después de 12 años en el Valencia. «El club ha apostado fuerte, ha hecho muy buenos fichajes más la base que había y haremos todo lo posible para estar arriba y devolver al club la confianza», afirma la defensa.

Respecto a los fichajes, hay uno que le ha sorprendido «porque no la conocía tanto al estar la temporada pasada en Segunda», dice, en referencia a la joven Eva Navarro, la atacante de 17 años. «Escuchaba que era muy buena y la vi en el Europeo sub 17 y en el Mundial sub 20, pero me ha sorprendido al verla entrenar por la madurez y la valentía para encarar y regatear».

El Levante Femenino quiere ser protagonista esta temporada desde el control de los partidos, el dominio y también la verticalidad de un 4-3-3, en el que Ivana ocupará el central izquierdo.

Sobre su experiencia en la selección, Ivana transmite entusiasmo. «Somos el mejor equipo en la clasificación al Mundial (en junio de 2019 en Francia); cada día estamos más cerca en lo físico de las grandes potencias; en calidad y toque, como España no juega ninguna selección; EE UU es la mejor pero es todo contragolpe, físico y verticalidad; en el Mundial vamos a ir a por todas: es lo que queremos tanto el seleccionador (Jorge Vilda) como las jugadoras; vamos a jugar amistosos contra grandes potencias para saber dónde estamos».