El piloto italiano Romano Fenati anunció ayer su retirada del Mundial de motos. «Ya no correré más. Vuelvo a trabajar en una ferretería. Me equivoqué, es verdad: me disculpo con todos», recalcó una vez más. El Tribunal de la Federación Italiana de Motociclismo (FIM) le retiró ayer la licencia de piloto después de que accionara el freno delantero de la moto de un rival.