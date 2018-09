La arquitecta insiste en que Rubiales intentó pagar su casa con fondos de la AFE

El rival de Luis Rubiales en las últimas elecciones a presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Miguel Ángel Galán, y la arquitecta que reformó la casa de Rubiales ratificaron ayer ante el juez y el fiscal del Juzgado de Instrucción 6 de València la denuncia contra el actual presidente federativo. Galán y la arquitecta acusan a Rubiales de intentar pagar la reforma de su vivienda con dinero de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que presidió desde 2010 hasta noviembre de 2017.

Los hechos que ahora investiga la justicia sucedieron en agosto de 2015, cuando Rubiales encargó a una arquitecta de València «la reforma integral de su casa que anteriormente había sido del expresidente del Alicante CF», equipo en el que Rubiales llegó a jugar la temporada 2008-2009. A la hora de pagar, «Rubiales le comentó a la arquitecta que tenía problemas con Hacienda por un asunto del Levante UD [donde fue capitán del equipo] y que si podía adelantar el dinero para la reforma, por lo que a día de hoy Rubiales le debe una cantidad superior a 120.000 euros por la reforma de su casa». Sin embargo, Rubiales defiende que esta deuda ya está saldada y así se ha demostrado ante el Juzgado de Primera Instancia 19 de València que investiga una denuncia de la arquitecta contra Rubiales por esta deuda.

La arquitecta confirmó en su declaración como testigo la denuncia interpuesta por Galán, durante dos horas y media. Aunque admitió que no tiene pruebas que demuestren que Rubiales intentó que cobrara la reforma de su casa con fondos de la AFE, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración.

Durante la misma no se pudieron escuchar las grabaciones originales aportadas por problemas técnicos. Juez y fiscal se interesaron sobre todo por las transferencias que recibió de Rubiales y las facturas que elaboró. Aunque admitió que las obras se hicieron sin contrato y que recibía dinero a cuenta sin facturar. Al finalizar su comparecencia declinó hacer declaraciones visiblemente nerviosa.

Galán sí que atendió a los periodistas al finalizar su declaración y, aunque evitó dar detalles, pidió que se amplíen las responsabilidades a la AFE si se prueba el fraude. El presidente de l Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), una entidad privada, pidió que «si la arquitecta no miente y es todo verdad, que caiga el peso de la ley contra quien caiga, no sólo sobre Rubiales sino sobre más gente que puede haber en la AFE». Galán admitió en su interrogatorio que está imputado por una denuncia de la AFE contra él por falsedad y estafa en el cobro de cursos de formación.

A preguntas de los periodistas, Galán sí admitió que grabó a la arquitecta y presentó la denuncia en base a sus informaciones sin su consentimiento. «El código penal me obliga a hacerlo», justificó. No quiso aclarar por qué hizo estas grabaciones. «Para cubrirse las espaldas y no digan que mientes».