El oficio que apaga la caldera

Un siglo sin verse las caras, ni siquiera en amistosos, y a las primeras de cambio el Valencia-Juventus casi se podía catalogar de clásico, solo con las ganas con las que Mestalla saludó el retorno de la Champions. Sin embargo, la mágica puesta en escena, la batería memoriosa de los días previos, con alusiones a gestas pasadas con más carga melancólica que motivacional, fue contestada por la Juventus con una soberbia exhibición de orden, concentración, picardía, oficio: de fútbol mayúsculo.

El recibimiento fue apoteósico, de los que hacen temblar el piso, con un ambiente que se ve en muy pocas latitudes: Anfield, la Bombonera, Dortmund... Tan viejo, tan vertical, tan nonagenario, Mestalla está en esa lista mítica, por mucho que su relato no haya sido explotado. Ese es el viento que empujó a Gonçalo Guedes en una diagonal afilada, para apoyarse en Batshuayi y rematar desde la frontal. El disparo, rebotado, acabó en córner, pero fue jaleado con exageración pirotécnica. La Juve se dejó sorprender diez minutos, no más. Este bloque domina como nadie el arte de la hipnosis. Mientras que el Valencia se mueve con el entusiasmo juvenil de los Guedes y Soler, donde todo es emoción y taquicardia, la experimentada Juve trabaja el fútbol con la paciencia de los oficios tradicionales. Pjanic empezó a mover a los bianconeri y Cristiano y Bernardeschi causaban estragos por las bandas. Mandzukic y Khedira fallaban ocasiones casi a puerta vacía y, por mucho que Mestalla se arrancase con varias oleadas de rugidos, el Valencia parecía superado por la expectativa, por la magnífica atmósfera de la que Cristiano disfrutó hasta la media hora.

El portugués, marcado por Mestalla desde el momento que se recitaron las alineaciones, se sentía muy a gusto con toda esa presión escénica. Se agradaba en protestas, teatralizando gestos que aumentaban decibelios. Estaba encantado siendo el pararrayos y, además, el visitante más incisivo. Por eso, cuando en el minuto 30 era expulsado en una acción sumamente dudosa, para algarabía de Mestalla se fue llorando. «No he hecho nada, no he hecho nada», gritaba. Si vaciamos todo el coro mediático que le acompaña, ante el jugador de Madeira se descubre a un deportista de ambición descomunal que disfruta como pocos del juego.

En Italia hay acuñada una expresión, llamada sudditanza psicologica, algo así como «vasallaje psicológico», y que se utiliza para referirse a la influencia mental que equipos como la Juventus, que bajó en 2005 a la Serie B por comprar partidos, ejerce en el colectivo arbitral. El partido de anoche era la primera comparecencia europea de la Juve tras su polémica eliminación el año pasado en el Bernabéu, y la roja a Cristiano parecía alimentar su lista de agravios. Pero en los dos penaltis con los que se castigó al Valencia no actuó ninguna mala conciencia, ni compensación, ni sudditanza alguna. Felix Byrch castigó (de forma implacable, se podría añadir), errores infantiles. La realidad de que , incluso con 10 durante una hora, la Juve fue mejor. No dejó de intentarlo el Valencia, pero nadie en Mestalla parecía albergar la convicción de una remontada. No entró ni un penalti en el 96.

Era la diferencia entre el anhelo ahogado del Valencia y el oficio incontestable de la Juve. Volvió a entenderlo Mestalla, que retiró a su equipo con aplausos.