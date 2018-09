Gomar: «He encontrado el apoyo de los clubes allá por donde he ido»

Salvador Gomar será el nuevo presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) y su designación será antes tiempo. No harán falta las urnas. La inesperada ausencia de David Albelda en la lista de 120 asambleístas, al no recibir suficientes votos, ha dejado al hasta hace unos meses secretario técnico de la FFCV como único aspirante conocido. Si cualquiera de los miembros de la formada Asamblea decidiese ahora presentarse al cargo, no reuniría los suficientes apoyos. Gomar tendría 107 votos asegurados sobre 120. Una mayoría aplastante. Con este panorama, las elecciones previstas para mitad de noviembre, no se celebrarán. Gomar será elegido presidente a principios de noviembre por aclamación.

«He encontrado apoyos allá por donde he ido, especialmente de los clubes. El esfuerzo de todos estos meses por presentar un programa moderno, adaptado a las necesidades del fútbol valenciano, ha valido la pena», aseguró ayer Gomar, con la voz descansada, a este periódico. Albelda, que se quedó fuera por perder 3 votos del grupo de los entrenadores, quizá lo vuelta a intentar de aquí a 4 años. Lo que se lleva el excapitán del Valencia CF, ha asegurado desde que anunciase su candidatura, es la posibilidad de ganar en un futuro, visto que no todo pinta tan bonito como se ha cansado de decir su contrincante. Son palabras suyas.

Gomar, abogado especialista en derecho deportivo, y el exinternacional Albelda protagonizaron una lucha que se inclinó a favor del primero, definitivamente, en las últimas semanas. Aunque, en realidad, Gomar se sintió ganador desde el principio. Sabía que los clubes de València y de Alicante, principalmente, le apoyaban. También los árbitros y la gente del fútbol sala, por lo que sólo una campaña agresiva de Albelda, que partía en principio con ventaja en el cupo de entrenadores, podía cambiar el sentido de la campaña.

Del 16 al 19 de octubre, Gomar procederá a presentar su candidatura para convertirse en el sustituto de Vicente Muñoz al frente del fútbol valenciano. Un relevo que ha tardado 32 años en producirse, después de que Muñoz gobernase desde 1986, justo cuando se crearon las federaciones deportivas autonómicas.

Gomar se incorporó hace 3 años a la federación como secretario general. La dimisión de Vicente Muñoz le llevó a plantearse seriamente ocupar la presidencia, que ya tiene prácticamente asegurada. Su programa Valenta, enfocado a impulsar el fútbol femenino, y la sustancial mejora de las revisiones médicas a los jugadores, han sido dos de las principales señales de cambio que ha transmitido.