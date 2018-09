"En España falta cultura deportiva femenina"

«Agradezco este premio porque es el reconocimiento a mi trayectoria deportiva y todavía es más importante que te lo hagan en casa. Son muchos años jugando y es una alegría que Levante-EMV haya hecho este seguimiento a una trayectoria. Llevo Torrent y València en mi corazón». Anabel Medina recogió el pasado miércoles el Premio Portada del Mes que Levante-EMV ha concedido a la tenista en reconocimiento a su trayectoria deportiva. La de Torrent se retiró tras la disputa del Abierto de Estados Unidos.

El entonces director del periódico, Julio Monreal, señaló en un acto celebrado en la sede del diario que este galardón «es un homenaje por la retirada de la mejor tenista valenciana de todos los tiempos. Levante-EMV está encantado de seguir tus pasos y te damos la enhorabuena por tu carrera. Te deseamos suerte a partir de ahora Esta es tu casa y queremos que la sientas como propia».

Al desayuno de entrega del premio asistieron Cruz Sierra, el alcalde de Torrent, Jesús Ros; la directora general de Igualdad, María Such; el director deportivo del Club de tenis Torrent, Javier Matoses; el redactor jefe de Deportes, Cayetano Ros, y el jefe de Deportes, Amat Sapena.

La entrega del Premio Portada del Mes, correspondiente a julio, generó una animada tertulia en la que Anabel Medina repasó su carrera, relató vivencias y habló del presente y el futuro del tenis y del deporte en general. La mejor tenista valenciana de todos los tiempos afirmó que «falta cultura deportiva femenina. España debe potenciar la inversión porque es muy importante para la imagen del país fuera de nuestras fronteras. El ejemplo es Estados Unidos, que si emplea mucho dinero y eso le convierte en una potencia. Está comprobado que es una inversión que tiene un retorno no solo de resultados deportivos sino económicos».

Medina aboga por una mayor incidencia del papel de las federaciones en la promoción del deporte. «Es responsabilidad de las federaciones deportivas. Las Administraciones podrían colaborar más, a mí la Diputación de Valencia me ayudó cuando comenzaba, pero el papel de las federaciones es clave dando becas porque el tenis es un deporte caro. La Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana subvencionó parte de mis gastos. En tenis solo empiezas a ganar dinero cuando estás entre los 150 mejores del mundo y eso es difícil, solo uno de 250.000 tenistas llega a ser profesional».



La igualdad de género

La igualdad de género concentró una parte del debate y Medina relató que «no hay brecha salarial en el tenis porque la ATP y la WTA, que son los que organizan los torneos, son independientes y cada uno tiene su propio funcionamiento y calendario. Si hay diferencia salarial es un tema de organización de cada torneo, pero en los torneos del Grand Slam los premios son los mismos para hombres y para mujeres. En tenis se ha avanzado mucho en el tema de igualdad».

La actual capitana de la Copa Federación reconoció el papel de la televisión en el fomento del deporte femenino «porque le da una gran visibilidad. Un ejemplo es el fútbol y gracias a la retransmisión de partidos de la Liga Iberdrola ha crecido muchísimo. Hay gente que se sorprende de lo bien que lo hacen las mujeres después de verlas, de la técnica que tienen, de la potencia física y lo bien que le dan al balón».

Medina habló de aspectos polémicos de las actuales normativas del tenis. Ve «injusto que no permitan a los entrenadores hablar con los jugadores durante el partido. La contratación de un ´coach´ supone una gran inversión económica y no es normal que no te puedan dar un consejo o una orientación mientras disputas un partido porque para eso le pagas y si no lo puedo hacer te crea un perjuicio. Lo justifican porque hay tenistas que no llevan a su entrenador a los torneos porque económicamente no lo pueden asumir, pero no es un problema del que sí lo puede pagar. Se ha abierto un debate y espero que sirva para revisar la normativa». «Al final siempre hay trampas porque el entrenador te hace señas o te habla cuando el juez árbitro no mira, aunque a veces el público se chiva. Un estudio revela que se sanciona más a entrenadores masculinos que a femeninos», sentenció la laureada deportista.

La tenista de Torrent no ve viable partidos de tenis entre hombres y mujeres. «La diferencia física no permite competir hombres contra mujeres aunque técnicamente una mujer pueda ser mejor que un hombre. Un hombre puede sacar a 230 km/hora y yo, por ejemplo, la máxima velocidad ha sido 169 km/hora, y solo una vez. Cuando he jugado contra un chico a veces he tenido miedo porque la diferencia de fuerza es muy grande y un pelotazo te puede hacer mucho daño», explicó.

La valenciana ha logrado una buena parte de sus éxitos profesionales en la especialidad de dobles, como los títulos de Roland Garros y la medalla de plata en Pekín 2008. «Los dobles siempre se me han dado bien. Un entrenador me inculcó jugar esta especialidad y es donde he tenido muy buenos resultados. Te ayuda a mejorar el saque, la volea, el resto y el nivel físico. Desde pequeña he practicado y me ha ido muy bien».



«2008 y 2009, mis mejores años»

Medina mira la vista atrás y repasando su carrera asevera que «2008 y 2009 fueron mis mejores años como profesional ya que logré mis mejores éxitos: alcancé la mejor posición en la clasificación mundial, gané Roland Garros y obtuve la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín».

No duda cuando afirma que entre sus principales éxitos «me quedo con los Juegos Olímpicos antes que con Roland Garros porque fueron partidos en los que tuvimos que remontar para llegar a la final. También fue importante que las hermanas Willians fueran por la otra parte del cuadro. La convivencia con otros deportistas fue muy bonita, hay que tener en cuenta que el tenista es bastante solitario porque se pasa la vida viajando y solo en un hotel».

Les escuelas de tenis también generaron debate. Medina diferenció las privadas de las públicas. «Las privadas forman jugadores a partir de 16 0 17 años que llegan con un cierto bagaje, pero dependen de la base, es decir del trabajo de las escuelas de la federación y de los clubes. España tiene muy buenas escuelas, de hecho hay muchos países del Este que envían jóvenes porque tenemos muy buenos entrenadores. Este aspecto es básico porque han de transmitir sus experiencia y conocimientos en los primeros años porque es difícil corregir defectos cuando se tiene 14 o 15 años. Si llega bien formado hay más probabilidades de que triunfe», señaló.