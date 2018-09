Quico Catalán: "Si a alguien le interesa jugar en EE UU es al Levante UD"

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, aseguró ayer que al club que dirige le conviene jugar partidos en Estados Unidos por impacto de marca y para generar ingresos. "Hay algo que debemos de tener claro. Si hay un perfil de club en España al que seguramente le pueda interesar este proyecto como marca, como expansión, como darse a conocer, es un perfil Levante UD, Girona, Leganés o Eibar. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy difícil encontrar un patrocionador, darnos a conocer para encontrar ingresos", aseguró en el programa Sin Tregua de la 97.7.

"Nosotros no tenemos un patrocinador nacional, sino una casa de apuestas con sede en Londres. A nosotros no nos pagan por dar una gira por China o por América. Tienes que salir, abrirte al mundo. Si ese día, en un partido oficial, que será para todo el mundo, con una repercusión de narices, está el Levante UD jugando contra el Barcelona, en 48 horas el Levante UD ha ganado un impacto de marca a nivel mundial muy grande. Es una inversión muy atractiva para el club", manifestó.



"De todas formas, no me han preguntado. Me gustaría conocer el proyecto", añadió.



Catalán defiende la gestión de Javier Tebas. "Todos los clubes, menos el Madrid, si no recuerdo mal, voto que sí a la gestión. A Tebas se le puede criticar, y uno de sus mayores defectos es que no rehuye y con su verdad va a todos los sitios, y hay veces que su verdad no es lo que corresponde a la realidad. Intenta defender a la Liga como entiende él, a veces se equivoca. Creo que no valorar el trabajo que Tebas ha hecho en la Liga es no conocer el fútbol profesional", aseguró.

"Yo creo que Javier Tebas es un gran presidente de la Liga y está transformando el fútbol profesional. Con todos sus defectos, no podemos obviar eso. Que luego podamos criticarle por algunas cosas, claro. Hay cosas que no hace bien. No es lógico que ayer (por el domingo) le conteste al presidente de la federación de fútbol a un tuit por la polémica de los horarios. No me gusta que se utilice le partido del Levante UD a las 12 de la mañana para generar una disputa entre las competencias que tiene la Liga y las que quiere llevarse la federación", dijo.

Catalán, dijo, pidió a Tebas cambiar el horario de los dos partidos de las 12 por el calor. "El Valencia CF lo sabe muy bien, fuimos de la mano. Pregúntale a Luis Gil, responsable de horarios de la Liga, cómo ha actuado Quico Catalán con esto. Pero no lo transmito públicamente", dijo.