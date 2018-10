La niña prodigio de las pistas del río

Estamos en las pistas de atletismo del cauce del río Túria. Una niña de doce años está saltando en el foso de longitud. Las pistas se han inaugurado hace un par de años siendo alcaldesa Clementina Ródenas. Las instalaciones han contado con la oposición del PP y de UV, que opinaban que ese no era el mejor sitio para ubicarlas, y que en cualquier caso no tenía que haber obra dura (sin graderíos) y abiertas al público en general.

Volvamos al foso. Esa niña acaba de saltar 5.38. ¡Madre mía! Vuelvo a mirarla y veo a unos padres que dan saltos, pero estos de alegría. Estábamos asistiendo a la eclosión de la mejor saltadora de longitud nacida en territorio español y se llama Concha Montaner Coll. Unos segundos antes de saltar, Concha hablaba con una compañera. Tras el salto y la correspondiente medición, sale del foso muy contenta y vuelve al lado de su amiga para seguir hablando con ella, como si nada hubiera pasado. Los que estaban alrededor del foso se miran y se preguntan si continuará o se dejará el atletismo como pasó con otras. Lo que está claro es que, desde principios de los años 80 con Merche Cano, ninguna otra atleta había causado tanta impresión en el foso de longitud. A partir de ese momento, los títulos se suceden, uno detrás de otro. Y además corre muy bien el 100 y, en los relevos de 4x100 del Valencia Terra i Mar, siempre hace una posta.



Campeona del mundo junior

El salto a la notoriedad llega en 1999, año en el que se proclama subcampeona de Europa junior. El año 2000 supuso su debut en unos Juegos Olímpicos, en Sydney, donde no acudió en su mejor momento de forma y los 19 años que contaba pesaron mucho. En ese mismo año 2000, y ahora ya en Santiago de Chile, se proclama campeona del mundo junior. En el 2002 es tercera en la Copa del Mundo.



Estadio de Saint Denis

2003. Estadio de Saint Denis. París. Campeonato del mundo de atletismo. La embajada francesa en Madrid me ha seleccionado para formar parte de los 25 profesores de francés de todo el mundo para asistir a estos campeonatos con 250 alumnos de francés procedentes de un centenar de países. El programa se llama Allons en France. En las pistas de atletismo, pegadas al estadio, está Concha Montaner haciendo el calentamiento. Me acerco a ella y sin dejarme decir palabra me dice: «Es un espejismo. ¿Qué haces aquí?». En broma le digo: «Pues nada, que pasaba por la puerta y me han dejado pasar en cuanto les he dicho que era amigo tuyo. Concha se ríe, me da un beso y corriendo se va al foso».



«Aquí hay mucha política»

2004. Agosto. Viaje de vuelta de Almería a València. Mes de agosto. Últimas pruebas para ir a Atenas. La Federación Española decide llevar a Niurka Montalvo, compañera de Concha en el Terra i Mar. Unas horas después, Concha, muy enfadada, nos comentaba: «Soy la campeona de España. Tengo mejor marca que Niurka. Aquí hay mucha política». Concha dejó de entrenar con Rafa Blanquer y pasó a hacerlo con José Peiró, con quien el 16 de julio de 2005 saltó 6.92, mejor marca española de todos los tiempos.

Un año después, con ocasión de los Mundiales de Moscú, hizo un mejor salto de 6.76 y alcanza la cuarta plaza, empatada con la tercera, pero con un segundo mejor salto más corto. La descalificación de la primera hace que Concha pase a ser tercera, sin embargo sigue esperando la medalla de bronce que le corresponde. Las cosas de palacio van despacio. Al final se hizo justicia.



Cuatro Juegos Olímpicos

Pekín, Londres y Río de Janeiro completan el ciclo de una atleta irrepetible. Concha, en su pueblo natal, L'Eliana, forma parte de su identidad. El maratoniano José María Ángel, en su época de alcalde esta localidad, procuró arroparla y ayudarla.

Recordando a algunos atletas que fueron olímpicos, la lista es larga, hay que señalar al castellonense Andrés Vera con su séptima plaza en los Juegos de Moscú en el 1500; El alicantino Domingo Ramón estuvo en dos Olimpiadas: Moscú y Los Ángeles y se trajo dos diplomas olímpicos en los 3000 obstáculos; Antonio Campos fue también diploma olímpico en Montreal en el 3000 obstáculos; Mónica Pont participó en la Olimpiada de Atlanta. Las hermanas Isabel y Dolores Checa corrieron el 10.000 de los Juegos de Pekín. Los atletas de Onil Árques, en velocidad ,y Ureña en pruebas combinadas.

Concha Montaner, con 4 entorchados olímpicos, pudieron ser cinco, es un hecho excepcional. Difícilmente repetible. Solo ella sabe cuántos sacrificios ha tenido que hacer para lograrlo. Recuerdo sus palabras de hace unos años en una gala del atletismo valenciano cuando tomó la palabra y recordó sus inicios, los buenos y los malos momentos, su generosidad con aquellos que no se portaron bien con ella, y las lágrimas que derramó al hablar de su familia, de sus padres y de la superación de las adversidades.