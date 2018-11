Alonso apunta a la victoria: "Hay que seguir como hasta ahora y cometer cero errores"

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, que lidera el Mundial de Resistencia con el equipo Toyota Gazoo Racing, indicó a EFE este jueves, en China, que "ojalá" tengan "la oportunidad de ganar" las Seis Horas de Shanghái, para lo que tendrán "que seguir como hasta ahora y cometer cero errores".

El doble campeón mundial asturiano se expresó de esta forma en el circuito de la capital financiera china, en la que este domingo intentará fortalecer, a bordo del Toyota TS050 Hybrid y junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, su liderato en el Mundial de Resistencia (WEC, en siglas inglesas).

"Esperemos que tengamos la oportunidad de ganar. De las cuatro carreras ganamos tres y acabamos segundos en otra, aunque la de Silverstone (Inglaterra) la perdimos -los dos Toyota fueron descalificados por irregularidades en el fondo plano de los coches-, así que en realidad hemos ganado dos y en otra fuimos segundos", dijo el ovetense.

"A ver si aquí podemos luchar por la victoria y podemos estar delante del coche 7 (el otro Toyota). Pero eso lo veremos el domingo. Hasta el domingo va a ser difícil saber quién va rápido o no", opinó.

"En las carreras anteriores teníamos una idea, pero en estas carreras de seis horas todo cambia, los coches se comportan mejor o peor, la degradación no la ves hasta el día de la carrera, porque en los entrenamientos libres haces siete u ocho vueltas y luego paras", explicó a Efe Alonso. "En carrera tienes que hacer 43, de repente; y de la veinte a la 43 pierdes o ganas respecto al otro coche, y no sabes por qué", precisó.

"Así que hay que seguir como hasta ahora y cometer cero errores. Porque en carreras de esta duración cualquier error se paga caro, cualquier toque con un GT; o cualquier error de pilotaje que pueda llevar a un abandono. Y eso sería lo peor", apuntó.

"Aunque parecen fáciles de ejecutar las carreras, al final son de una concentración máxima. Cuando te subes al coche y te llega el turno tienes que hacerlo a la perfección; y luego fiarte de tus compañeros", indicó el doble campeón mundial asturiano este jueves en Shanghái.

Alonso, de 37 años, que junto a Buemi y Nakajima ganó en este campeonato las Seis Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) y las 24 Horas de Le Mans (Francia); y acabó segundo el mes pasado las Seis Horas de Fuji (Japón), explicó, al ser preguntado si Toyota era uno de los mejores equipos en los que ha estado, que sí, porque "a nivel de preparación y ejecución de carreras está todo a un nivel altísimo".

"No ha habido prácticamente ningún fallo, ni ningún imprevisto ante el que no supiésemos reaccionar. Creo que el nivel de preparación, de profesionalidad y de ejecución ha sido muy alto", precisó el líder del WEC. "Es cierto también que no tenemos la competencia directa de otro híbrido que nos meta mucha presión y nos pueda inducir a cometer errores. Tenemos un margen, que facilita las cosas", afirmó.

"Pero no sé cuántos 'pit stops' habremos hecho desde principio de año. En Le Mans sólo ya fueron treinta y pico. Y que todos salgan bien demuestra la preparación que tiene el equipo", precisó Alonso, que afrontará en Shanghái su vigésimo sexto fin de semana de carreras en lo que va de año y admitió a Efe que, por ese motivo, está "algo cansado".

"Pero quedan sólo dos carreras, ésta de Shanghái y la de Abu Dabi (que cerrará el Mundial de Fórmula 1 dentro de dos domingos). Estoy cansado de los viajes, de los cambios horarios y de todo eso; pero aún estoy 'súper-contento' cuando me subo al coche. Ya tengo ganas de ponerme el casco mañana y salir al entrenamiento libre, porque cada fin de semana es un reto", explicó.



Circuito conocido



"En este caso, aquí en Shanghái competiré con un coche nuevo en un circuito muy bien conocido para mí, de la Fórmula 1", comentó Alonso en su encuentro con los medios, en el circuito de la ciudad más grande del mundo (de unos 24 millones de habitantes).

"Cada semana, prácticamente, hay cambios. Si no estoy en un sitio, estoy en otro; y si no son carreras, hay muchos eventos y muchos test, que no se ven, quizá, que no son tan públicos. Y luego están los coches que son diferentes y se conducen de diferente manera; y tienes que adaptarte un poco", dijo.

"Pero creo que me he preparado bien, a principio de año, con mucho simulador y con mucho estudio de cada coche; y luego, cada vez que llegamos a cada carrera, los ingenieros preparan unos documentos de cómo va a ir el fin de semana, los objetivos marcados... y también los estudio; y esta noche me veré unos cuantos vídeos de la carrera del año pasado. Así que cuando me suba mañana, estaré bastante preparado", afirmó Alonso este jueves en Shanghái.