«No ha habido evasión de impuestos, estoy al corriente de mis obligaciones fiscales»

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, aseguró estar «tranquila» ante la información de una posible evasión de impuestos a través de sociedad instrumental cuando era deportista porque «está al corriente» de todas sus obligaciones fiscales y recordó que lo publicado ha salido del «Portal de Transparencia del Gobierno».

El diario 'El Mundo' publicó el martes que la exesquiadora utilizó una sociedad instrumental, creada en 2004 y sin actividad desde 2011, para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos ocho años de su etapa como deportista, lo que está prohibido por la Agencia Tributaria, y en la que también figuraban un chalé y un ático. Según la información, la andaluza declaró ingresos por valor de al menos 1,4 millones de euros.

«No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido evasión de impuestos en ningún momento, estoy al corriente de mis obligaciones fiscales», expresó Rienda.

La dirigente recalcó que está «tranquila». «Pero me da pena por la gente que me quiere, me aprecia y que se ha alarmado», confesó la granadina, que subrayó que es «la primera sorprendida» por la noticia y que está «en contacto permanentemente» con el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y con «toda la gente del Gobierno».