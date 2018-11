El triunfo de Rafa Martínez

El Valencia Basket sumó su quinta victoria en la Eurocup ante un peleón Turk Telekom Ankara, que plantó cara durante todo el partido aunque cayó víctima del talento de los valencianos. Principalmente desde el perímetro, en los momentos en los que el marcador estaba más ajustado. La vuelta de Rafa Martínez fue otra de las notas destacadas del encuentro. El capitán volvió a jugar tras su operación de rodilla y la Fonteta pudo sonreír recordando su espíritu que le hizo tan grande hace muy poco tiempo.



Acierto en momentos clave

La salida al encuentro de los «taronja» fue algo fría. El Turk Telekom, liderado por Stimac, se aprovechó del bajo nivel defensivo de los de Ponsarnau para tomar el ritmo del partido y del marcador, con un gran equilibrio entre el juego interior y exterior que obligaron al técnico local a pedir tiempo muerto (14-21). A base de impulsos individuales, los valencianos reaccionaron en el tramo final del primer cuarto para reducir su desventaja (17-21). El segundo período cambió sobre todo a nivel de ataque para el Valencia Basket. Con San Emeterio en el perímetro y Labeyrie y Tobey en la pintura, el Valencia Basket elevó su tono en el choque para poco a poco abrir brecha en el electrónico (42-32). Los turcos perdieron algo de fuelle gracias a una mejor defensa de los «taronja», aunque su dominio en el rebote ofensivo les dio la oportunidad de no descolgarse demasiado del partido para llegar al descanso con sus opciones intactas (50-42).

Tras el descanso, los triples hicieron que el Valencia Basket gozara de rentas cómodas en el marcador y que alcanzaron su máxima momentánea tras un triple de Van Rossom (62-50). El conjunto de Ankara con Redding, Gabriel y Stimac, no estaba por la labor de hincar la rodilla y gracias al talento individual de Redding o Gabriel dejó todo por decidir al último cuarto (72-64). Con sensación de incertidumbre llegó el período definitivo ya que, pese a ir por delante, el plantel de Ponsarnau mostraba cierta inconsistencia en su juego, sobre todo en la pintura que permitía puntos fáciles al cuadro turco (80-73). Era el momento de dar un paso al frente y el hasta ese momento casi desaparecido Matt Thomas y Dubljevic volvieron a mejorar sus prestaciones para asestar un golpe casi definitivo al encuentro (87-73). Con el duelo resuelto, Jaume Ponsarnau tuvo el gran gesto de dar entrada en pista a Rafa Martínez y al joven Galarza. El capitán no defraudó y volvió a levantar a la grada con un triple que demostró que su larga ausencia no le ha hecho olvidar su instinto de cara al aro contrario y por supuesto su raza. El Valencia Basket salió como líder e impulsado por la terapia del triunfo. El reto pasa por estirar al máximo la inercia positiva que dan las victorias.