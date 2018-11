Mayoral internacionaliza sus registros goleadores

Borja Mayoral ha internacionalizado sus goles. El delantero lleva marcados siete tantos con la selección española Sub 21, pero uno solo con el Levante UD: en la Copa del Rey contra el Lugo. El futbolista de Parla, que anotó tres goles en la remontada de España ante Dinamarca, sale a gol por partido con La Rojita. Pero todavía no se ha estrenado en Liga con el conjunto azulgrana.

«Hay veces en las que el balón no entra y otras entra cada balón que te cae; estoy feliz de que me haya pasado eso», explicó tras ser el héroe de la selección española ante Dinamarca. «A mí lo que me importa es trabajar en el campo, jugar bien y ayudar al equipo y si luego marcas como esta vez, es la hostia», añadió.

Borja Mayoral se ha destapado este año con la Sub 21. Lleva disputados siete partidos, entre oficiales y amistosos, y ha marcado siete goles. Además, ha dado una asistencia. Esos números contrastan con los de la pasada campaña en La Rojita, con la que solo marcó un gol en nueve partidos (fue en un amistoso) y con el Levante, que espera sus goles en el campeonato doméstico. Aún así, el rendimiento e Mayoral en el último partido de Liga ante la Real Sociedad invita al optimismo. Porque el de Parla completó un gran encuentro pese a que no vio portería.

Por otra parte, ayer, Paco López dirigió la sesión de entrenamiento del Levante, tras haberse ausentado en la del pasado miércoles y que se desarrolló bajo la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad deportiva de Buñol.

El de Silla participó el miércoles en el congreso «Football Coach Analytics Summit», organizado por el Barcelona y en el que coincidió con el técnico Ernesto Valverde, entre otros ponentes, en la Ciutat Esportiva Joan Gámper.

El técnico valenciano se incorporó ayer jueves en el penúltimo entrenamiento de la semana y en el que Paco López no pudo contar, de nuevo, con los siete internacionales de la primera plantilla ni los lesionados Rubén Rochina y Antonio Luna.

El futbolista montenegrino Nikola Vukcevic ha aprovechado estos días para adaptarse al ritmo del resto de compañeros, tras haber superado una lesión en el tobillo izquierdo de la que recayó al jugar con su selección.

La plantilla volverá a ejercitarse hoy viernes en la ciudad deportiva de Buñol y el fin de semana tendrá jornada de descanso.



Choque ante el Barça

LaLiga ha dado a conocer los horarios de la jornada 16 de la Liga Santander, en la que el Levante UD se enfrentará al FC Barcelona en el estadio Ciutat de València. El partido se jugará el próximo domingo 16 de diciembre desde las 20:45 horas.