El colapso por el temporal afecta al Circuit

La lluvia, que según las previsiones tiene previsto que sigan cayendo este fin de semana, pueden complicar la llegada de los aficionados al Circuit Ricardo Tormo y, por lo tanto, al tráfico. De hecho, desde primera hora se han registrado colas de vehículos en la A-3 para tratar de acceder al circuito para presenciar los entrenamientos de la jornada de este sábado.

Ayer el intenso temporal ya provocó ayer un problema inesperado en los accesos al Circuit Ricardo Tormo, que se encuentran de obras por la construcción del parque empresarial de Cheste. El agua hizo que en la noche del jueves se inundara el acceso desde el Circuit Ricardo Tormo al apeadero del tren, el principal medio recomendado para acudir este año a los entrenamientos y a las carreras del domingo. La lluvia provocó una vaguada en el camino, de forma que la organización tuvo que montar un servicio de autobuses lanzadera. Este sábado persiste el mismo problema.

El agua anegó el apeadero, de forma que los trenes podían llegar a la parada del Circuit, pero los viajeros no podían trasladarse al trazado. Aunque los más madrugadores no pudieron llegar, al no hacer parada los trenes, desde el Circuit y desde Cercanías Valencia se trabajó para que a media mañana quedara solucionado el problema y los aficionados pudieran alcanzar su localidad en poco más de diez minutos de paseo, eso sí, con paraguas y chubasqueros. Poco antes de las dos de la tarde, Cercanías Valencia de Renfe comunicaba que ya eran practicables los accesos desde el apeadero Circuit Ricardo Tormo al circuito y viceversa. Las lluvias continuarán hoy y quizás con más fuerza mañana.

Un puente del Ejército

Ayer fue un día de mucho trabajo para la Junta de Seguridad del trazado de Cheste. Por la tarde decidió que la Unidad Militar de Emergencia (UME) instalaría en la madrugada de ayer un puente militar en el camino traído expresamente de Zaragoza para que fuera utilizado por los autobuses que desplazaran a los aficionados que llegan con sus coches hasta el polígono de La Reva de Riba-roja, pero finalmente se desestimó.

Por otra parte, ante las fuertes lluvias que ayer convirtieron en un barrizal las zonas habilitadas para acampar en la localidad anfitriona del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, Cheste, el Ayuntamiento decidió abrir el pabellón deportivo municipal desde las 20.00 horas para que las personas acampadas pudieran dormir a cubierto.

Del mismo modo, el jueves ya se habilitó el frontón cubierto para los primeros y primeras campistas instalados en este área, a los que se les dio la posibilidad de dormir en su interior en tiendas iglú o colchones.

La edil responsable de organización de los actos del Mundial, Carmen Delgado, ha explicado que en total "desde el Ayuntamiento hemos ofrecido cobijo a unas 200 personas en las instalaciones deportivas cubiertas municipales".

"Aún así, algunas personas han preferido quedarse en sus tiendas o furgonetas", ha manifestado. Tal y como explica la concejala, tanto el alcalde, José Morell, como el concejal de Deportes, Francisco Llorens, y ella misma, estuvieron abriendo las instalaciones y han permanecido en contacto con cada turno de vigilancia que se ha establecido.

Según las previsiones con las que cuenta la Generalitat se espera que durante la jornada del sábado no haya más agua y que la lluvia reaparezca el domingo, aunque los episodios más fuertes en Cheste se sucederían a partir de la tarde, una vez haya finalizado el GP de la Comunitat Valenciana.