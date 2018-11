Ximo Puig: "Trabajamos para evitar que se inunden caminos en los accesos al Circuit"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado a su llegada al Circuit que ya está trabajando, desde Emergencias y desde el propio Circuit Ricardo Tormo, para evitar que el barranco que atraviesa uno de los caminos de acceso al trazado vuelva a causar problemas en caso de fuertes lluvias, como este fin de semana. "Va a ver una solución. Cuando he llegado, tanto el director del Circuit como el presidente presidente de Emergencias (José María Ángel) me han informado que se a a buscar una solución para que no vuelva a suceder. Todo el sitema de barrancos que exiten en la Comunitat Valenciana están en una situación complicada cuando llueve mucho, por eso tenemos un plan especial para las lluvias", ha dicho.

"Cuando hablamos de movimientos de 200.000 personas (asistentes al GP durante los 3 días) siempre hay problemas de tráfico, pero con estas condiciones de tiempo es lógico que empeoren. Quiero agradecer a los cuerpos de seguridad, Emegencias e instituciones que han trabjaado para que los ciudadanos puedan llegar en la mejores condiciones posibles. Es eviente que no pueden haber parkings asfaltados para todos y hay mayor dificultad porque hay zonas inunduadas", ha explicado Puig. "Afortunadamente ono ha habido ningún tipo de problema personal, esa es la preferencia del gobierno valenciano. Todo el mundo ha actuado con prudencia. Lo importante es poder disfrutar de un día de pasión por las motos sin problemas", ha añadido.

Puig ha dado por hecho que el Circuit renovará su contrato con Dorna más allá de 2021, la fecha firmada el año pasado. A su lado, el presidente de Dorna, la organizadora del Mundial, Carmelo Ezpeleta, lo ha confirmado. "El GP de la Comunitat Valenciana continuará todo el tiempo que quiera la Generalitat", ha dicho.