Partidos marcados en rojo

Hay partidos a lo largo de una temporada que en el calendario están marcados en rojo, son aquellos que tiene algo de especial, algo que los diferencia de los demás. Ayer me enfrenté a mi anterior equipo, el Levante UD, y es innegable que volver a la que fue durante tres años mi «casa» significaba remover sentimientos.

A mi vuelta de Estados Unidos, mis energías estaban casi agotadas. Durante cuatro temporadas apenas tuve descanso ya que compaginaba la liga de allí (abril a septiembre) con la de aquí en España (septiembre a abril) y tanto a nivel físico como psicológico, estaba pagando las consecuencias. Mis piernas sufrían las consecuencias del desgaste por tantos entrenamientos y partidos y mi mente, estaba empezando a cansarse del fútbol.

Después de recorrer miles y miles de kilómetros tenía claro que lo que quería jugar era cerca de mi familia, tenerlos a mi lado intentando compensar todas aquellas horas de vídeo llamada desde la otra parte del mundo. El club granota llevaba años detrás de mí, pero por unos motivos u otros nunca llegaba a cerrarse el fichaje. Esta vez fue distinto. Recuerdo que el equipo estaba participando en un torneo en L'Alcúdia y me desplacé hasta allí para hablar con los responsables, con los cuales me senté, mientras el equipo jugaba, a hablar debajo de unos árboles situados detrás de la portería para intentar pasar lo más desapercibida posible. No contamos con que el equipo tenía que pasar justo por nuestro lado cuando llegase el descanso, así que nuestro intento de escondite no tuvo éxito, y que yo iba a fichar por el Levante, un secreto a voces.

Cuando comenzó la pretemporada, mis sensaciones de los primeros días me hacían confirmar que fue todo un acierto mi decisión. Me volví a ilusionar como una niña pequeña y ese cansancio que arrastraban tanto mis piernas como mi cabeza quedó a un lado. Terminaba el entrenamiento y ya estaba deseando que llegase el día siguiente para empezar uno nuevo. Quería seguir mejorando. Y a pesar de que me pasaba más tiempo en el coche que entrenando porque vivía en Teruel, mis compañeras me hacían sentir que todo esfuerzo valía la pena. Tres temporadas inolvidables en un club que transmite los verdaderos valores del deporte. Donde tuve la fortuna de tener una afición que me quiso (es recíproco) como a nadie. Un club al que le voy a desear lo mejor siempre. Por eso volver al campo en el cual me devolvieron esas ganas por seguir jugando hace que note ese hormigueo en el estómago que me encanta y que espero no perder nunca, porque será señal de que sigo amando a este deporte como lo he hecho y haré siempre.