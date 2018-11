Ponsarnau sigue, de momento, al frente del Valencia Basket

Momentos tensos en el Valencia Basket. La dura derrota del equipo en Tenerife ha hecho daño. Más allá de que se perdiera el encuentro, las formas han escocido. No es para menos. El conjunto valenciano se dejó arrastrar por la mayor intensidad y deseo del Tenerife, para acabar humillado en una pista en la que nunca había perdido.

Nada más sonar la bocina final en el Santiago Martín, la cúpula «taronja» tenía clara su decisión: destituir al técnico. Era una decisión en caliente, más o menos justa, pero habitual en este tipo de situaciones. Tras la reflexión después de la pausa, la decisión de destituir a Ponsarnau ha quedado parada. La hoja de ruta marcada tras el triunfo ante el Manresa era aguardar al parón liguero, para decidir si se mantenía o no la confianza en el entrenador catalán. Y así se va a seguir manteniendo.

Jaume Ponsarnau, salvo giro inesperado de los acontecimientos, se sentará en el banquillo del Valencia Basket en Belgrado el próximo miércoles y el sábado ante el Gipuzkoa.

Esta decisión no esconde que las dudas existen más que nunca y que se es consciente de que algo está fallando desde el inicio de la temporada. El rendimiento de los jugadores está marcado por la irregularidad y la inconsistencia. Ahora mismo, no hay ninguna pieza fiable en el plantel que ofrezca un rendimiento óptimo durante tres partidos seguido. A ello se une que no hay una identidad definida en el sistema de juego, dato preocupante tras 16 partidos oficiales disputados hasta el momento.

El Valencia Basket no termina de enganchar y las victorias han sido una cortina de humo. Los síntomas de mejora no se ven ni de lejos y ha propiciado que la Fonteta se haya convertido en un pabellón desanimado. El equipo transmite frialdad. En el olvido ha quedado la intensidad, la garra y la lucha de un bloque que peleaba hasta hace poco durante los cuarenta minutos del partido, y que era capaz de ganar a los clubes importantes. La sensación que revolotea es que el bloque va a menos y que los refuerzos apenas han tenido incidencia.



Pedro Martínez, imposible

La gran duda que reside en la Fonteta es saber la persona que sería capaz de reconducir el rumbo si Ponsarnau no continúa. Pese al deseo de muchos de contar de nuevo con Pedro Martínez, esta posibilidad está descartada. El técnico catalán fue despedido el pasado viernes del Baskonia y por las formas de su salida y el especial carácter del entrenador, se hace imposible su vuelta.

Joan Plaza, Sito Alonso o Jota Cuspinera serían las opciones nacionales. Los dos primeros tienen un currículum apto, pero su controvertida personalidad los alejan del prototipo buscado en la Fonteta. El tercero no dejaría de ser una opción más arriesgada, pese a ser un hombre de baloncesto.

Spahija, despedido en el Maccabi, y Obradovic, serían las opciones internacionales. El primero consiguió un título con el Valencia Basket y conoce bien la casa, pese a que su carácter no agrada por completo, mientras que el segundo tiene el hándicap del idioma.

Decisión compleja en cualquier caso, ya que un nuevo error no solo afectaría a Jaume Ponsarnau, sino al director deportivo, Chechu Mulero, creador y arquitecto del proyecto y que ya está señalado por muchos.

Compás de espera por tanto en las oficinas del Valencia Basket y calma tensa. Ganar los próximos partidos ayudará pero no será suficiente. La exigencia es máxima y hay que acarrear con ello.