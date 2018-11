El Maratón, imagen del cupón de la ONCE del 1 de diciembre

La imagen de la salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP en la Ciudad de las Artes y las Ciencias protagonizará el cupón de la ONCE del próximo 1 de diciembre, día previo a la carrera considerada la mejor de España de esta distancia. Serán cinco millones y medio de cupones de la ONCE los que difundirán la imagen del Maratónen un boleto que se presentó en el punto de partida de la carrera. A partir del 26 de noviembre, y con especial presencia de vendedores en Expo Deporte Valencia, se podrá comprar estos cupones. En 2017 la energética EDP, la ONCE y la Federación Española de Deportes para Ciegos crearon «Comparte tu energía», plataforma que conecta a todas aquellas personas ciegas o con discapacidad visual grave con corredores que puedan ser sus guías.