El Valencia Basket cumple antes del parón

En una noche en la que el Valencia Basket tenía poco que ganar y mucho que perder, se salvaron los muebles y se recuperó algo de crédito antes del parón obligado por la apertura de las ventanas FIBA y los compromisos de las selecciones nacionales. El encuentro no fue brillante y los «taronja» no pudieron ponerse por delante hasta el tercer cuarto. El talento individual y una defensa más dura noquearon al colista. La plantilla volvió a apostar por un Jaume Ponsarnau que, sin llegar a enamorar, todavía ha podido lograr una redención con la Fonteta que con tiempo tiene el objetivo de pasar a ser de provisional a permanente. El clima sigue en ebullición, pero de momento ha bajado algún grado.

El Valencia Basket no entró bien al choque ya que en ataque se mostró muy atascado y en defensa apenas pudo controlar el acierto exterior e interior de los vascos. Con el trío conformado por Dani Pérez, Sekulic y Nevels, se bastaron para hacer sonar los primeros silbidos de La Fonteta al concluir el primer cuarto (16-28). Las rotaciones mermaron al cuadro visitante en el segundo período, lo que, unido a un mayor trabajo atrás de los «taronja», permitió transiciones que poco a poco redujeron la desventaja al descanso (34-37). Esta inercia se mantuvo tras la reanudación, lo que conllevó que, tras muchos minutos por detrás, el Valencia Basket recuperará la iniciativa en el marcador tras un tiro libre de Will Thomas (43-42).

Los de Ponsarnau no cederían su ventaja hasta el final. El Gipuzkoa acusó el desgaste físico y mental del choque para hincar prácticamente la rodilla en el último cuarto (67-48). Los últimos minutos tan solo sirvieron para asentar la quinta victoria de una temporada que sigue siendo una montaña rusa y que busca la estabilidad definitiva.

Juan Roig invierte 34 millones

Por otro lado, la Junta General de Accionistas del Valencia Basket SAD aprobó la cuentas de la pasada temporada y que arrojaron un gasto total de Club 17.787.000 euros. El presupuesto para la actual campaña será de 17.633.000 euros. Juan Roig ha invertido a título personal más de 34 millones de euros con L'Alqueria del Basket y la Fundación Trinidad Alfonso.