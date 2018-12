Unidos por el Rugby base

El Poliesportiu Municipal de Quatre Carreres será el escenario de la XXI edición del Torneo Melé de rugby base durante los próximos 7 y 8 de diciembre.

Este torneo, que en su larga trayectoria supone ya uno de los más importantes de las competiciones no oficiales del rugby base, fue fundado por el CAU Rugby Valencia, junto con la UE Santboiana, el club decano del rugby español. Su objetivo era, y sigue siendo, ofrecer una competición a los participantes fuera de su ámbito territorial habitual, que permitiera el desarrollo del juego y la motivación de los jugadores así como inculcar los tradicionales valores de educación y respeto que el rugby conlleva. Por ello su disputa viene siendo desde su origen en el puente de diciembre.

El torneo se disputa de manera simultánea en cuatro sedes permanentes, València, Valladolid, Madrid y Barcelona, correspondientes a los 4 clubes más antiguos en participar, de las que cada año descansa una, de forma que cada una de las tres sedes restantes acoge el torneo en alguna de sus categorías. En la edición de 2018 València acogerá las categorías más pequeñas, sub 6, sub 8 y sub 12, Barcelona sub 14 y sub 16 y Valladolid sub 18 masculino y femenino (en el resto de categorías niños y niñas juegan juntos).

De esta forma el torneo de València recibirá a alrededor de 800 niños y niñas de 9 equipos durante el viernes 7 y sábado 8 de diciembre.

La competición se desarrollará durante las mañanas a partir de las 10.00, pero no se trata únicamente de los partidos, sino que de manera paralela y abierta a la ciudadanía se dispone de una zona lúdica y de actividades para niños.