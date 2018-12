Un derbi con grandes contrastes

El estadio Ciutat de València acoge hoy el derbi femenino con grandes expectativas entre la afición. Se espera una gran entrada en el campo del Levante UD, que en ningún momento dudó a la hora de abrir su estadio para acoger el encuentro. La temporada pasada, más de 14.000 espectadores asistieron al partido. En Mestalla, hace dos, fueron 17.000. Lo curioso del caso es que el Valencia CF sacó de su estadio el derbi al año siguiente. El Levante UD, pionero y gran referente del fútbol femenino español en los años 90, no vacila con este asunto. Abraza al equipo de mujeres con fuerza.

El Levante UD ha apostado con vehemencia por el equipo femenino con grandes fichajes, incluido el de la excapitana del Valencia CF, Ivana Andrés, ahora un pilar básico en el conjunto granota. Entre las incorporaciones está también la de Eva Navarro, reciente campeona del mundo sub'17 con España, una de las grandes promesas nacionales. La gestión del Levante UD con su femenino contrasta con la del Valencia CF, debilitado este curso con la marcha de varias piezas pesadas, entre ellas la de Ivana. El presidente, Anil Murthy, se llena la boca con la inversión de 400.000 euros destinada al femenino, una ayuda que no es palpable. El mismo día que el primer equipo y el femenino jugaron en Sevilla, los chicos viajaron en avión y, ellas, en autobús. Las integrantes de la Academia del Valencia CF sigue pagando sus cuotas; los chicos juegan gratis.

Los números no engañan. El Levante UD es tercero en la clasificación de la Liga Iberdrola, a sólo 4 puntos del líder, el Atlético de Madrid, y 3 del segundo, el Barça. El Valencia CF es octavo, a 14 puntos de las granota. No hemos llegado a Navidad y la diferencia de puntos es abismal. Otra cosa es lo que pase hoy. El Valencia CF se siente capacitado para dar la sorpresa en el Ciutat, mientras el Levante UD no puede permitirse un tropiezo si quiere pelear por el título.