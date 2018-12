Borja Mayoral: "Vine para tener más minutos, pero no he de jugar por obligación"

Delantero del Levante. Borja Mayoral (Parla, 1977) ha sido una de las grandes apuestas del Levante esta temporada, pero hasta la fecha no ha encontrado acomodo en el once titular. Asume la situación y afirma que haber aterrizado en Orriols en busca de minutos no le otorga la prioridad de ser un fijo para Paco López.

Qué bien le vino el gol en Eibar.

Claro, el delantero cuando marca ve las cosas de otra manera. Espero que sea el primero de muchos en la liga.

¿Tanta falta le hacía?

No, pero es verdad que supone una ayuda. El delantero vive del gol y cuando mete está el doble de contento

En su presentación dijo que sabía que Paco López jugaba con dos delanteros, pero supongo que lo que no imaginaba es que una las plazas la ocuparía Morales, que no es un delantero.

Hay mucha competencia en el Levante y eso es bueno para el equipo. Morales está jugando de punta y lo está haciendo bien. Yo tengo que mirar por el equipo y si lo hace bien en esa posición no hay motivo para cambiar.

Póngase en el sitio de Paco López. ¿Para usted Roger también sería el titular?

Si fuera el entrenador me pondría a mí mismo (ríe). Roger es un buen jugador y está en racha. Cuando un delantero está en un buen momento y marca goles, para qué vas a hacer cambios.

Son dos delanteros diferentes.

Somos diferentes, pero podemos aportar muchas cosas diferentes, incluso jugando juntos. Jugamos con dos puntas y uno puede ser de unas características y otro de otras.

¿Qué admira de Roger?

R Es un delantero muy listo, muy avispado. A lo mejor no interviene tanto en la jugada, pero siempre está en el área, busca el espacio siempre y eso para un delantero es muy importante.

¿Usted juega demasiado lejos del área?

A veces sí porque estoy acostumbrado todo el rato a tener balón y como eso me gusta tanto es verdad que a veces me alejo del área.

¿Le gustaría jugar con más asiduidad?

Sí, pero hay que adaptarse...

Pero vino para tener un papel más protagonista, ¿no?

Es que el equipo está bien y yo lo que tengo que hacer es trabajar y esperar la oportunidad para aprovecharla.

¿No le choca tener que salir del Real Madrid para gozar de más protagonismo y solo haber jugado 592 minutos?

No, ya dije en la presentación que venía a ayudar. Es verdad que vine para tener más minutos que la temporada pasada, pero no tengo que jugar más por obligación. Es lo que hay y si los resultados no se dan cuando tú juegas, es normal que el míster lo intente con otro equipo y yo tenga que estar en el banquillo. Lo entiendo.

Menos mal que para usted la sub-21 es otra historia.

Son dos años y medio en la selección. Al principio tampoco jugaba, pero este año lo estoy jugando y estoy muy contento.

No le fue bien cuando jugó cedido en el Wolfsburgo. ¿Ve algún paralelismo con su actual situación en el Levante?

No tiene que nada que ver. Era más joven, llegaba de Segunda B al Wolfsburgo, un país e idioma diferentes, otra cultura... Aquí estoy mucho más a gusto, me puedo comunicar con mis compañeros que es muy importante. Pero no me lo tomo como una mala experiencia, me hizo madurar, aprender y hacerme fuerte mentalmente.

No pudo jugar en el Bernabéu por la llamada claúsula del miedo. ¿Estas medidas son justas?

Si solo pienso en mí, no la entiendo, pero si te pones en la postura del club la comprendes porque si juegas y marcas...

Dwamena, el segundo fichaje más caro del Levante, tampoco juega.

Hay mucha competencia en la delantera. No está entrando, sé que es difícil para él porque viene de otro país, otro fútbol, otro idioma..

¿Cómo lo ve?

A mí parece un buen jugador, tiene mucha calidad y es un delantero muy completo. El año pasado hizo una buena temporada.





Vaya locura de partido el de Eibar, ¿no?

Sí, para el espectador fue un partidazo, para nosotros una locura. Hubo momentos de gloria y de incertidumbre.



A este Levante es mejor no darlo por muerto.

Lo estamos demostrando, llevamos una primera vuelta de notable por no decir de sobresaliente. Estamos trabajando bien y eso se ve reflejado en el campo.



Paco López les ha logrado transmitir su ambición.

Somos ambiciosos, no temerarios. Estamos creciendo, este equipo tiene jugadores muy buenos y hay muy buen ambiente.

El tercer máximo goleador y el tercer equipo más goleado. ¿Con qué se queda?

Atrás tenemos que apretar un poco más aunque arriba estamos haciendo goles. En defensa hemos de estar más atentos para que no se nos escapen puntos que son muy importantes.



El Levante es sexto. ¿La Liga Europa ya no es una utopía?

El equipo lo tiene claro, hay que hacer 42 puntos cuanto antes para salvarnos y después ya veremos. Lo del partido a partido suena a tópico, pero es la verdad.



A mí me da la impresión de que públicamente mantienen un discurso pero en el vestuario están ilusionados con metas más alta que la salvación.

Nos tenemos que fijar en el objetivo de principio de temporada y que no es otro que la permanencia. Primero nos salvamos y a continuación vamos a por otra cosa.



El Levante ganó 5-4 al Barcelona la pasada temporada. ¿El domingo se puede repetir?

Vi el partido, fue muy bueno. El del domingo es diferente porque la temporada pasada el Levante estaba salvado y el Barcelona ya era campeón de liga. Nosotros estamos bien y ante nuestra gente saldremos muy motivados. Va a ser difícil, pero no tenemos que temer a nadie. Ya ganamos al Real Madrid.



¿Cómo se le puede ganar al Barcelona?

Hay que hacer muchas cosas y muy bien. Habrá que contrarrestar su juego, estar muy fuertes en defensa, estar acertados arriba y que no tengan su día, sobre todo Messi, pero también Luis Suárez, Coutinho, Dembele...



¿Por qué jugadores como Morales o Campaña no están en la absoluta?

Luis Enrique está tirando de muchos jugadores de varios clubes y si el equipo sigue así porque no pueden ir Campaña y Morales u otros jugadores. Estamos haciendo méritos.