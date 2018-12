Will Thomas incendia Burgos

No es una reacción al uso. El Valencia Basket no es el mismo que hace poco más de un mes. El parón de las selecciones ha confirmado que este equipo es otro. Jaume Ponsarnau, en un momento difícil, ha conseguido redirigir el rumbo de los suyos y sobre todo ha impulsado la fe y la confianza del grupo. Los «taronja» demostraron en una pista muy complicada como es la del Coliseum que sabe sobreponerse a los momentos complicados y que no solo se levanta, sino que sabe gestionarlos a la perfección. Will Thomas firmó un partido sideral en el que todos sumaron y que hicieron olvidar las bajas de Sastre, Dubljevic y la de San Emeterio, quien con una infección bucal no pudo jugar el encuentro. La Copa ya se otea.

Tras un arranque en el que los dos equipos se mostraron muy fríos, la igualdad fue la nota predominante en los primeros minutos, aunque el dominio interior burgalés con Thompson y Kravtsov y el acierto exterior abrieron algo de brecha en el electrónico a favor de los locales con un triple de Barrera (20-13). El Valencia Basket apretó en defensa y gracias a la inspiración de Labeyrie, quien mostró su gran capacidad atlética bajo los aros, consiguió revertir la dinámica del choque para ponerse por delante (25-29). Con el choque equilibrado, el talento de los «taronja», con Will Thomas como principal estandarte y buenos minutos de Vives en la dirección, valió para frenar el ímpetu de los de Diego Epifano y llegar con ventaja al descanso (37-44).

El Valencia Basket salió con fuerza tras el paso por los vestuarios. Un parcial de 2-10 con un Will Thomas como líder disparó la renta de los de Ponsarnau para silenciar a la ruidosa afición burgalesa (39-54). El San Pablo Burgos estaba a dispuesto a poner las cosas fáciles y de la mano de un incisivo Frazier consiguió meterse de nuevo en el choque (49-55). Era el momento de dar un paso al frente y mantener la cabeza fría. El conjunto «taronja», mucho más reforzado a nivel mental que hace un par de meses, supo gestionar su ventaja para ampliarla al final del tercer período (51-64). De nuevo el amor propio de los locales metió presión a los «taronja» (67-75). En esos momentos de agobio, Doornekamp y Van Rossom consiguieron dos triples de mérito que arrancaron un gran brote anímico a los locales (68-78). Will Thomas se encargó de sellar un triunfo que hace que los valencianos coticen al alza.