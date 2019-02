Felipe Orts logra la duodécima posición en el Mundial

El valenciano Felipe Orts (Delikia-Ginestar) firmó una meritoria duodécima posición en la prueba elite de los Campeonatos del Mundo de ciclocrós, disputados en la localidad danesa de Bogense.

El ciclista de La Vila, de 23 años, lo intentó todo por estar entre los diez mejores, pero «a última hora las fuerzas se vinieron abajo», según explicó en declaraciones difundidas en el perfil de Twitter de la Real Federación Española de Ciclismo.

«He rodado a un gran ritmo hasta faltando dos vueltas. He intentado estar en el grupo delantero y eso me ha pasado factura. Me he caído del top-10, pero he peleado y más no se puede pedir», expuso Orts, tetracampeón de España y subcampeón del mundo de ciclocrós con el equipo Delikia-Ginestar.

En la prueba elite masculina triunfó el holandés Mathieu van der Poel, con un tiempo de una hora, 9 minutos y 20 segundos. Los belgas Wout van Aert (+16) y Toon Aerts (+25) fueron segundo y tercero, respectivamente.

Luisa Ibarrola, vigésima sexta, fue la mejor española en la categoría sub-23 de los Mundiales de ciclocrós, que se están disputando en Bogense (Dinamarca). La vasca, que aspiraba a estar entre las 25 primeras, se quedó a una plaza de cumplir su objetivo. En la penúltima vuelta rodaba dentro del top-25, pero una caída la dejó fuera de ese lugar.

Pese a ese incidente, Luisa Ibarrola se mostró «muy satisfecha», señaló. «Ha sido lo que me esperaba más o menos», dijo en declaraciones difundidas en Twitter por la Real Federación Española de Ciclismo.

El pasado año, en Valkenburg (Holanda), fue trigésima sexta por una avería mecánica. Esta vez la actual campeona de España de categoría sub-23 iba en «un grupo de cinco corredoras, del top-20 al top-25», cuando se cayó.