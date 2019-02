Quico Catalán: "El Valencia CF me ha llamado por cordialidad al salir a la luz lo de Jason"

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, ha asegurado que el club granota "no debe ser egoísta y no ponerse piedras en el camino" con el caso Jason, tras conocer que se irá al Valencia CF al final de este curso, para lo que queda de temporada. "Es un jugador que lleva nuestro escudo y nuestra camiseta. Sabemos que se irá, pero no seamos egoístas. Cuando se vaya, se irá, y ya veremos si algún día tiene que volver. Sería torpe por nuestra parte ponernos piedras en el camino", dijo durante la presentación de Vezo. El director deportivo, Tito, dijo que la decisión de que Jason juegue o no hasta el final de temporada "es una decisión del entrenador. "Él será quien decidirá si está en condiciones de ser alineado".

Catalán y Tito se han enterado esta mañana de la marcha de Jason por medio de Levante-EMV, que ha adelantado la noticia. "No he mantenido ninguna conversación con el VCF en el mercado de invienro, sí es verdad que esta mañana hemos hablado por pura cordialidad. Esto es fútbol y hay jugadores que tienen derecho a actuar como actúan. La llamada la he recibido del VCF. Dice que no tiene nada firmado con Jason, otra cosa es que le guste o que va a firmar. Que firme por un club u otro es secundario, lo que sé es que Jason no va firmar con el Levante UD la temporada que viene. Se evidencia algo que nosotros, internamente, sabemos desde hace meses", ha asegurado el presidente granota.

"Yo creo que la última propuesta que tenía Jason para renovar con el Levante UD es una magnífica propuesta a un altísimo nivel de lo que es la plantilla del Levante UD", ha explicado Catalán. "Estamos seguro des que no va a continuar y una de las señales es que no ha habido contrapropuestas del jugador", ha añadido Tito.