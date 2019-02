La Fonteta clausura hoy el Top 16 de la Eurocup a la espera de rival en cuartos

El Top 16 de la Eurocup echa el cierre esta noche en la Fonteta, con un Valencia Basket ya clasificado como primero de grupo, y que espera rival para la ronda de cuartos de final. Los «taronja» reciben al Limoges, conjunto ya eliminado de la competición, con el objetivo de retornar al triunfo tras el traspié sufrido ante el Manresa el pasado fin de semana en la Liga Endesa.

Más allá de eso, el reto del equipo pasa por comenzar de la mejor manera posible la entrada a la pista, situación que no se ha dado en los últimos tres choques jugados, tal y como reconoció el entrenador «taronja», Jaume Ponsarnau: «Venimos de tres partidos que suponen un toque de atención sobre todo por la energía. Hemos empezado los tres partidos faltos de chispa y tenemos que actuar en consecuencia», señaló.

Con esta premisa, el Valencia Basket confía en mantener su sólida dinámica en esta Eurocup, en la que acumula nueve victorias seguidas, además de estar invicto en la Fonteta. En el seno del plantel valenciano, la competición continental ha cobrado una importancia máxima. Aunque no está exenta de dificultades, sobre todo a partir de la eliminatoria de cuartos de final, es la ruta más corta para volver a levantar un título y dar el pasaporte directo a la Euroliga.

Precisamente el cuadro «taronja» ya conocerá cuando salte a la pista su rival en la eliminatoria de cuartos de final. Casi tres horas antes jugarán en Lituania el Rytas Vilnius y el Mónaco francés. El vencedor de ese duelo será el primer escollo a superar con la ventaja del campo asegurada. Sin preferencias determinadas, los valencianos saben que en un nivel normal de juego, el favoritismo será asumido sin ningún tipo de problemas.

En el plano físico, Ponsarnau recupera para el encuentro al francés Labeyrie, ausente en los últimos dos encuentros por un episodio de vértigos. El propio jugador reconoció haber pasado unos días malos. «Todo esto no fue muy doloroso pero sí era una sensación muy molesta. Cada vez me encuentro mejor, he entrenado los dos últimos días y estoy preparado para seguir mejorando y jugar», afirmó.

De esta manera el técnico «taronja» cuenta con trece jugadores de nuevo con lo que para esta noche deberá hacer un descarte técnico. Sergi García será de nuevo el damnificado salvo que surja algún contratiempo con otro jugador. Diot es el único que queda fuera del choque por lesión. El base francés está cumpliendo a rajatabla los plazos de recuperación de su lesión en el bíceps femoral, aunque sus opciones de que pueda llegar a la Copa son improbables.



Un rival sin opciones

El Limoges llega a la Fonteta sin ninguna opción de continuar en Europa, pese a haberse estrenado en el Top 16 la pasada semana tras ganar al Estrella Roja. El técnico galo, François Peronnet, tendrá la baja de Doumbouya y la duda de Inglis, que no participó en el último compromiso de la liga francesa en Marsella por una lesión en el hombro.