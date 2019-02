Valverde: "La eliminatoria está abierta"

Tras el empate (1-1) cosechado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló que la eliminatoria "está abierta" y consideró que "no hay un favorito claro" con vistas a la ida que se disputará en el Santiago Bernabéu.

En la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou, el preparador del equipo azulgrana reconoció la superioridad de su rival en los primeros minutos del partido, si bien destacó el paso adelante de sus jugadores tras el primer gol de Benzema (min.6).

"La primera posesión ha sido larga, no salíamos bien. Han hecho el gol y hemos tenido un par de pérdidas, pero poco a poco hemos ido generando ocasiones. Hay la del palo de Rakitic, otra de Luis Suárez. El partido ya era nuestro, pero han habido distintas fases de juego", analizó.

Sobre las opciones de su equipo en el partido de vuelta, Valverde considera que su equipo tiene opciones de ganar en el Bernabéu: "La eliminatoria está abierta, porque el resultado no indica ningún favorito claro. Todavía hay mucho que decir. Ya pensábamos que iba a ser un partido difícil".

Uno de los nombres propios del partido fue el argentino Lionel Messi, que jugó la última media hora. Preguntado por cómo se gestó su suplencia, Valverde respondió: "Las decisiones las tienes que tomar en función de lo que piensas que es mejor para el equipo y el jugador. Se encontraba bien, algo mejor".

En este sentido, no dio pistas sobre si el argentino estará disponible para jugar el próximo domingo en San Mamés, aunque puntualizó que, si físicamente está disponible, jugará ante el Athletic Club de Bilbao. "Si Messi está bien jugará, si no está bien no jugará. Espero que sea titular", añadió.

Asimismo, valoró positivamente la buena actuación de Semedo -"está asentado en nuestro equipo", recordó- y de Malcom, de quien espera que el tanto de este miércoles le dé confianza con vistas al futuro.

Otro de los nombres propios fue el de Coutinho, que firmó otra actuación discreta. "Me preguntáis mucho sobre Philippe (Coutinho). Ya sé que se espera mucho de todos los jugadores, especialmente los atacantes. Es un jugador que sigue atreviéndose y es lo que buscamos. Cuando termina el partido, sabes que ha gozado de dos o tres ocasiones claras en el partido", concluyó.