Ponsarnau no quiere distracciones frente al Obradoiro antes de la Copa

Evitar que sea un partido trampa. Ése es el lema con el que afronta el Valencia Basket el choque de esta tarde ante el Obradoiro en la Fonteta. El técnico «taronja», Jaume Ponsarnau, tratará de evitar cualquier tipo de distracción en sus jugadores en la semana previa a disputar la siempre ilusionante Copa del Rey, que abrirá fuego el próximo jueves ante el Barça Lassa. El entrenador catalán se encargó de remarcar esto en la previa del encuentro. «Es un partido muy trampa. Nuestra obligación y compromiso es estar lo máximo enfocados en este choque», dijo.

Sin haber bajado el nivel de resultados, sí ha sido evidente que el tema físico ha pasado factura después de haber jugado intensos duelos a los que se ha unido el desgaste de haber viajado con cuatro encuentros como visitantes de los últimos seis jugados.

Pese a ello, el Valencia Basket se ampara una vez más en el factor Fonteta y bajo el que ha asentado una solidez indudable con una racha de trece victorias seguidas. A este aspecto se le une la historia que marca que el Obradoiro ha sido un conjunto asequible con ocho triunfos en otros tantos precedentes. El preparador catalán pese al desgaste de algunos jugadores no medita hacer ningún descarte técnico, salvo el de Sergi García, que salvo giro inesperado no será dado de alta. Diot será la única baja por lesión. Will Thomas afrontará su partido número cien con la camiseta del Valencia Basket en la Liga Endesa, jugando todos los choque posibles.

El Obradoiro afronta el partido con la baja del belga Maxime de Zeeuw aunque el técnico Moncho Fernández recupera a Llovet y Obst que durante la semana han tenido diferentes problemas físicos. Con los gallegos jugará Hlinason. El islandés se encuentra cedido por el Valencia Basket.