Paco Fenollosa, una leyenda

Hay gente que tiene magia, que tiene duende, que sorprende. Individuos que calan hondo y dejan huella de por vida; que te llegan al corazón. Gente realmente sorprendente y que, sin saber cómo, se convierten en imprescindibles.

Haber sido una trotamundos del fútbol me ha brindado oportunidades de conocer diferentes países y culturas, me ha regalado emociones increíbles y me ha hecho valorar más lo que tengo, o mejor dicho, a quién tengo. Gente que me quiere bonito pase lo que pase y esté donde esté, que me enriquecen y me hacen ser mejor cada día.

Gente que me cuida a pesar de la distancia. Kilómetros que son capaces de desaparecer con tan solo una llamada de teléfono porque cuando marcas su número lo haces convencida de que desde el mismo momento que descuelgue, siempre suman.

En todos los clubs hay personas entrañables. Son aquellas que permanecen en él durante años, en silencio, en un segundo plano convirtiéndose en emblemas y leyendas del deporte que marcan la diferencia allá donde van. Con mirarles a los ojos te das cuenta de su bondad y sabes que siempre estarán. Que engrandecen el escudo por el que se desviven.

Aunque en algunos momentos puedo parecer una persona fría, seguramente como consecuencia de todas las experiencias a lo largo de mis 32 años, cuando alguien encuentra un pequeño lugar en mi corazón, entonces soy la persona más noble que podrás conocer.

Colecciono desastres y decepciones de todos los colores y en esta rendición de cuentas, hago balance. Si he cometido errores es porque he tenido la valentía de tomar riesgos. De un continuo hacer y deshacer maletas. Y como quien no arriesga no gana, siento que he ganado más de lo que he perdido.

Cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Seguramente me deje, de antemano me disculpo, a alguien en esta lista de personas a las que nunca encuentro cómo decir gracias, y que siempre van a estar en mi propio cuento, aquel que siempre que lo recuerde lo haga orgullosa por quien lo compone.

Es un pequeño homenaje a Paco Fenollosa, Joan Collet, Jaume Martínez, Antonio Martín, Abdallah Ben Barek, Paco Martín Aguilar, (y los que sin darme cuenta me dejo pero siempre tengo muy presente) porque en el fútbol hay éxitos que van más allá de los trofeos, y esta lista que podría seguir alargando, es un ejemplo de ello.