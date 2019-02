Diallo, Harris y Tatum, nuevos campeones de Mates, Triples y Habilidades

El baloncesto de la NBA ya tiene a nuevos campeones en los Concursos de Mates, Triples y Habilidades después de completarse la segunda jornada de la 68 edición del Fin de Semana de las Estrellas, en la que los grandes triunfadores fueron el escolta novato Hamidou Diallo, el veterano Joe Harris, y el de segundo año Jayson Tatum.



Diallo, de los Thunder de Oklahoma City, se convirtió en el nuevo monarca de Mates, al ganar en la final al base Dennis Smith Jr., de los Knicks de Nueva York.





Unen la primera ronda y luego recibiendo el balón del rapero Quavo en la final le permitieron ser el campeón.El joven jugador de 20 años de los Thunder superó a Smith 88-85 en la final, mientras que el alero novato Miles Bridges, del equipo local de los Hornets, el favorito de los 19.000 aficionados que llenaron las gradas del Spectrum Center de Charlotte, y el ala-pívot John Collins de los Hawks de Atlanta, fueron eliminados en la primera ronda.en la primera ronda,pero apoyándose con su mano izquierda en la espalda del exjugador de los Lakers, lo que ha generado polémica.Luego se colgó con el codo de la canasta para rasgarse la camiseta y tener otra debajo de Superman, que ya había mostrado antes de hacer el salto, para el que necesitó todo un ritual, que acabó siendo aburrido, pesado y monótono.Sin embargo, los cinco jueces lo vieron como válido y le dieron puntuación perfecta.Diallo, en el último intento de la noche, recibió el balón de Quavo y se elevó para volar hacia la canasta, donde hizo el mate que le aseguró el título.El campeón del año pasado, el escoltaDiallo como nuevo campeón recibió un premio en metálico de 105.000 dólares, mientras que Smith Jr. obtuvo 55.000 dólares., al vencer en la ronda final al base Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, tras encestar 12 tiros consecutivos y conseguir 26 puntos.Curry, que fue su gran rival en la lucha por el título, acabó con 24 puntos, mientras que el escolta bahameño Buddy Hield, de los Kings de Sacramento, finalizó tercero con 19 tantos.La estrella de los Warriors anotó sus primeros nueve tiros en la ronda final, pero falló tres de cinco desde el centro del perímetro y eso fue lo que le costó la derrota.Curry, campeón en la edición del 2015, superó la primera ronda con 27 puntos de los 34 que podía conseguir, mientras que Hield fue segundo al lograr 26 y Harris tercero con 25, que le permitieron pasar a la gran final.. "Haber ganado esta noche no significa que yo sea mejor tirador que Curry. No quiero que se entienda de esa manera", señaló el actual campeón.Agregó que "para mí entrar y ganar la primera vez, es algo irreal. Ha sido un honor para mí estar aquí, participar este fin de semana, y es algo que recordaré durante mucho tiempo ".Elde los Suns de Phoenix, que defendía el título de campeón del año pasado, pero que fue derrotado en la primera ronda al perder el desempate para un cuarto puesto con el escolta Danny Green, de los Raptors de Toronto, que logró 23 puntos.Los otros cinco jugadores, de los 10 que compitieron en el concurso y que no lograron superar la primera ronda, fueron el alemán Dirk Nowitzki y Damian Lillard (17 puntos), Seth Curry (16), Kemba Walker (15) y Khris Middleton (11).El nuevo campeón, Harris, de 27 años, se llevó un premio en metálico de 60.000 dólares, mientras Curry recibió 40.000 y Hield ganó 25.000.Mientras que Tatum, el alero segundo año con los Celtics de Boston, se convirtió en el campeón de Habilidades al superar en la ronda final al base novato de los Hawks de Atlanta, Trae Young, con un triple espectacular y decisivo desde casi la mitad del campo del Spectrum Center, de Charlotte.El nuevo campeón en la primera ronda superó en el recorrido por el lateral del campo en el uno contra uno al veterano base Mike Conley, de los Grizzlies de Memphis.Luego en la segunda le tocó de rival el pívot serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, quien en la primera ronda había eliminado a otro hombre alto, el montenegrino suizo Nikola Vucevic, de los Magic de Orlando, y Tatum fue muy superior, especialmente cuando llegó la hora de hacer el triple decisivo.Tatum, que había sido superado en velocidad por Young, le sorprendió por detrás condespués de que en la primera ronda superase al base De'Aaron Fox, de los Kings de Sacramento, para luego en la segunda hacer lo propio con el alero novato, el esloveno Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas.