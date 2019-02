Fútbol convertido en arte

Un mito llevado al teatro. El Trinche Carlovich (Rosario, 72 años) fue un futbolista de la talla de Maradona, pero su juego no trascendió a los grandes escenarios. Esa historia la llevó a un documental de televisión Informe Robinson y, de ahí, a una obra de teatro que se representa hoy y mañana en la sala Russafa de València.

¿Cómo se traslada al teatro un documental de televisión (un Informe Robinson)? «No se traslada, se inventa, se convierte en otra cosa», responde Jorge Eines, el director teatral argentino que presenta hoy martes y mañana miércoles en la sala Russafa de València, a las 20.30, «El Trinche, el mejor futbolista del mundo».

Tomás Felipe, El Trinche, Carlovich (Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina; 19 de abril de 1946) fue un futbolista cuya figura alcanza proporciones mitológicas, al punto que Diego Maradona, José Pekerman, César Luis Menotti y Carlos Timoteo Griguol lo sitúan entre mejores jugadores del fútbol argentino.

«La obra pretende contar una historia sobre las posibilidades de convertirse el fútbol en arte, es mi deseo», añade Eines. «El Trinche, sin saberlo, sin ser consciente de ello, toma unas decisiones que nos acercan al fútbol que amamos, alejado de la mercancía que se vende y que ha sido asumida por los jugadores».

El Trinche, por ejemplo, no acudió a la llamada de la selección argentina, convocado por el entonces seleccionador, Luis César Menotti, porque había quedado para pescar. De ahí el guiño del director de la obra, que la arranca con El Trinche pescando libros. El Trinche, en la función, canta ópera y habla de filosofía, aunque en la vida real no sea aficionado ni a una cosa ni a la otra: no es precisamente un intelectual.

La obra cuenta la historia de un joven periodista deportivo que acude a visitar a Carlovich para un reportaje y acaba enamorándose de la figura del veterano futbolista. En un principio, la obra se iba a llamar «El festejo de la derrota», una especie de monólogo al estilo de La última cinta de Samuel Becket, lindando con el teatro del absurdo. Pero Eines consultó con su amigo JorgeValdano y le trasladaron la obra al autor español José Ramón Fernández, quien dio pie al periodista deportivo que va a entrevistar al ídolo.

Al estrenarse en el Teatro de la Comedia, en Rosario, la tierra natal Fontanarrosa, del Che Guevara y del propio Trinche, el exfutbolista se sentó a la vera del director y, al acabar la representación, comentó: «He descubierto cosas de mí mismo que ni yo sabía».

La obra llegará el 5 de abril a Buenos Aires tras dos funciones en Madrid, una en Barcelona, una en Zaragoza y estas dos de València. Después de la representación de mañana miércoles en el teatro de Russafa habrá un debate con la participación de Jorge Eines y de Vicente Genovés.

Preguntado por qué jugador del VCF le queda en la memoria, Eines remata: «Mario Alberto Kempes. Genial. El mejor 9 que he visto, tan solo superado por Ronaldo el de verdad, el gordo Ronaldo».