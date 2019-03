Tres semanas después la Liga Endesa se vuelve a poner en marcha para el Valencia Basket, que visita la cancha del Gipuzkoa. Aunque el último partido oficial se jugó el pasado 14 de febrero en la Copa del Rey ante el Barcelona, fue el 9 del mismo mes, y ante el Obradoiro, el que abrió un paréntesis que se cierra esta tarde debido a los compromisos de las selecciones nacionales.

Precisamente el equipo valenciano se ha visto afectado por esos duelos ya que sus dos representantes, Abalde y Dubljevic, han vuelto lesionados y serán baja para el encuentro de esta tarde en San Sebastián. El alero gallego fue descartado a mediados de esta semana tras serle detectada una tenosinovitis en el tobillo izquierdo que se produjo en el partido de España ante Turquía del pasado lunes.

A esta ausencia se le ha unido también la de Dubljevic. El montenegrino sufrió ese mismo día ante Letonia un golpe en la articulación sacro-ilíaca izquierda y le ha producido un hematoma. Dentro de la cautela, en el Valencia Basket se espera poder contar con ambos para el trascendental choque del próximo martes en la Eurocup ante el Vilnius Rytas y que abrirá los cuartos de final de una competición en la que hay depositadas muchas esperanzas y sobre la que se va a focalizar todo el interés y prioridad por ganar.

No todo han sido malas noticias, ya que por el contrario vuelve al equipo Diot. El francés viajó con sus compañeras hasta tierras vascas con muy buenas sensaciones de la lesión muscular que le ha dejado fuera de combate las últimas semanas. Con un plan que no contempla ni un solo riesgo con el jugador, Diot no ha viajado simplemente por cubrir una de las doce fichas, sino porque está para jugar si Ponsarnau lo considera oportuno.

Esta coyuntura de bajas también ha permitido introducir en la expedición a Sergi García. De esta manera, el técnico «taronja» contará con cuatro bases a su disposición junto a Van Rossom y Vives.



Buen trabajo en el parón

Jaume Ponsarnau valoró el trabajo realizado estas dos semanas largas para recuperar físicamente a sus jugadores y mejorar aspectos tácticos. «Estamos muy contentos del nivel de trabajo que ha tenido el grupo y de las cosas que hemos trabajado. Todo esto nos puede hacer más competitivos. Hay una incógnita, y es que no sabemos realmente cómo estamos y hasta que el árbitro no lance el balón al aire no lo vamos a saber», señaló. Para el entrenador catalán el duelo en San Sebastián tendrá un componente emotivo ya que el Gipuzkoa Basket fue el último club al que dirigió como primer preparador antes de llegar a la Fonteta.

El encuentro también significará un registro destacado para Guillem Vives, que alcanzará su partido 200 en la Liga Endesa después de sus cinco años como «taronja» y su periplo anterior en el Joventut. El Valencia Basket visita una pista propicia ya que ha vencido en los dos últimos precedentes jugados en el Donostia Arena.

El Gipuzkoa Basket afronta el compromiso con mucha necesidad ya que es colista de la competición, aunque venció en el último partido a domicilio al Gran Canaria. El club vasco ha realizado cambios en su plantilla aprovechando el parón de la liga tras incorporar al base esloveno Matic Rebec y al escolta estadounidense Nick Zeisloft. El mexicano Jorge Gutiérrez y Oroz abandonaron el equipo. El exjugador «taronja» Vitor Faverani será baja por lesión.