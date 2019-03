Ponsarnau: "La intención es que ganemos el viernes"

El técnico del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, destacó la mejoría del equipo tras el descanso y la falta de frescura de los jugadores que venían de lesión. «Hemos jugado la primera parte con jugadores que no han tenido buenas sensaciones. En la segunda parte hemos encontrado a más jugadores como Matt Thomas, los pívots y los bases. Las lesiones previas de Abalde o Dubljevic no han ayudado pero tenemos una victoria y el factor cancha a favor», señaló. El preparador catalán habló sobre el abuso del tiro de tres puntos en la primera mitad. «Teníamos problemas con la defensa de Parakhouski y la solución más fácil era tirar de tres puntos. Ahora quiero que ganemos el viernes, esa es nuestra intención», indicó. Diot no jugó por unas molestias en los isquios y es duda para el viernes.