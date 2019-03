El Valencia Basket busca el atajo hacia semifinales

Ganar y acceder a las semifinales. Con esa mentalidad afronta el Valencia Basket esta tarde en Vilnius el segundo partido de los cuartos de final de la Eurocup ante el Rytas. Espoleado por la victoria del pasado martes en la Fonteta, el conjunto «taronja» tiene ante sí la oportunidad de asestar el golpe definitivo a la eliminatoria y meterse en una semifinal en la que le esperará al Unics Kazan o el Lokomotiv Kuban. Uno de los factores que invitan a pensar en un resultado positivo es la gran racha que los valencianos atraviesan en Europa tras haber encadenado 11 victorias consecutivas, siendo 5 de ellas conseguidas lejos de la Fonteta. El Asvel Villeurbanne fue el último choque que negó el triunfo a los de Ponsarnau el pasado 6 de noviembre.

La expedición del Valencia Basket se desplazó a Lituania sin novedades. Finalmente, Sergi García y Diot se quedaron fuera de la lista. El base balear no ha entrado como descarte técnico, mientras que el francés continúa con ligeras molestias musculares en los isquiotibiales de la pierna izquierda. La consigna con el base sigue estando muy clara y es la de no correr ningún tipo de riesgos. El que sí ha viajado y además ha recuperado sensaciones es Dubljevic. El montenegrino evidenció en el compromiso del pasado martes que su estado físico distaba de estar cercano a la excelencia. Aunque no está todavía en plenitud, sus entrenamientos han sido muy positivos y se espera que esta tarde pueda mejorar sus prestaciones en favor del equipo.

El base belga del Valencia Basket Van Rossom señaló que pese a haber ganado con cierta solvencia el martes, este partido va a ofrecer dificultades. «Seguro que no va a ser fácil. Ellos tienen calidad y tenemos que respetarlos porque son muy buenos. Queremos cerrar la eliminatoria y vamos a ir a por el partido. Va a ser un partido diferente y los dos equipos vamos a hacer ajustes», apuntó el base belga.

El Rytas Vilnius afronta el duelo como una final, ya que una derrota le deja fuera de la competición europea. El técnico lituano Adomaitis tendrá la importante baja del estadounidense Kramer, lesionado de gravedad en la rodilla derecha el pasado martes.