De la Vega no falla en el moment clau

Els resultats del cap de setmana aclarixen el panorama de la Lliga Bankia. Ja estan en semifinals les formacions capitanejades per De la Vega, Puchol II i Pere Roc. Dimecres que ve, en Guadassuar, es jugaran l'accés a les semifinals els equips de Genovés II i Francés. El derrotat acompanyarà a Soro III en l'eliminació. El de Massamagrell ha intentat agafar-se al tren en les últimes jornades. Ahir va véncer a la formació de Francés per 60 a 30 però depenia del que fera Pere Roc, que va guanyar.

L'equip d'Almussafes, amb De la Vega, Félix i Nacho, es va presentar el dissabte a Pedreguer disposat a sentenciar el seu definitiu accés a les semifinals absolutes de la competició. Objectiu complit després de la victòria davant del va triar de Murla, amb Genovés II,Javi i Héctor per 60 a 50. Dos punts d'or que li permeten acudir a la cita de diumenge que ve en Pelayo amb els deures fets davant del poderós equip que lidera Puchol II. Era massa arriscat jugar-se la classificació davant de la representació de Vinalesa que als ulls de la majoria apareix a estes hores com la màxima favorita al triomf final.

De la Vega va jugar molt i bé a Pedreguer. Va impressionar per la facilitat de la seua apegada amb ambdós mans, la temprança en les seues accions i el seu poder resolutiu. Va tindre dos companys de luxe que rematen sempre amb encert i decisió i si mantenen el nivell exhibit poden somiar amb el més alt. La victòria de Pere Roc per 60 a 55 davant del trio de Puchol, reivindica a la formació de Benidorm, que torna a aparéixer en les quinieles de favorites.

D'esta manera tota l'expectació està centrada en el que pot ocórrer dimecres que ve a Guadassuar. Dos formacions molt igualades, amb qualitat tècnica i amb moltes ganes de victòria, es juguen l'accés a la ronda de les semifinals. Les partides del pròxim cap de setmana en Pelayo perden el valor dels punts però poden decidir cosa important: el que queda per davant entre els quatre primers, té opció de triar trinquet. I açò, en este esport té la seua importància. En la Lliga de Raspall cal esperar a l'última jornada per a decidir-ho tot. Només sabem que l'últim classificat ja no té opcions. Els cinc restants poden classificar-se o quedar eliminats. La calculadora no faltarà en tots els trinquets en joc. Més emoció impossible.