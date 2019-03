El impulso de Will Thomas acerca a los «taronja» a la final

Partido de tensión hasta el final y con aroma a Euroliga. El Valencia Basket y el Unics Kazan ofrecieron un partido de baloncesto de alto voltaje y talento. Aunque no hubo muchos puntos, los dos equipos exhibieron argumentos que los confirmaba como grandes favoritos del torneo. Al choque no le faltaron faltas, parones, protestas y una actuación arbitral que por momentos desquició a los jugadores «taronja» y a la afición, que no terminaba de entender cierta permisividad al conjunto ruso, que en algunas ocasiones excedió lo legal.

Precisamente, la grada exhibió una comunión perfecta con su equipo. En un día complicado, la Fonteta presentó una entrada de gala que ayudó a mantener el fortín por décimo partido seguido. Ese bastión puede ser clave para conseguir la Eurocup, aunque para ello habrá que rematar la semifinal. El viernes será la primera oportunidad en Rusia, en una pista también inaccesible.

Partido con alternativas

El choque arrancó cerrado. El Unics Kazan demostró por qué es la mejor defensa de la competición, con un trabajo atrás asfixiante que apenas permitía maniobrar en la zona rival. El conjunto ruso se adaptó mejor a esta coyuntura para marcar las primeras diferencias gracias al trabajo de Ejim y Morgan (2-8). El esfuerzo bajo aros de Tobey, la experiencia de San Emeterio y un derroche de energía en defensa, mitigaron punto a punto la desventaja para llegar al final del primer cuarto con la primera ventaja en el encuentro para los valencianos tras un tiro libre de Doornekamp (11-10). El Unics Kazan mejoró a nivel ofensivo en el segundo período con la aparición en el choque de McCollum. Un triple suyo obligó a Jaume Ponsarnau a parar el partido ya que se estaba encaminando hacia una vertiente peligrosa (18-25). El tiro exterior «taronja» y la frescura de Abalde, al que el técnico catalán dio la oportunidad de entrar al duelo, volvieron a frenar la fuerza de los de Kazan para dejar todo abierto de cara a la segunda parte (28-30).

Tras el descanso, un triple de San Emeterio volvió a situar por delante al Valencia Basket tras muchos minutos a rebufo del Unics Kazan (31-30). El cántabro se erigió en jugador más activo de los de Ponsarnau, aunque la pareja conformada por McCollum y Henry dominó el control del choque y permitió a los rusos alcanzar su máxima ventaja de todo el encuentro (36-44). Era el momento de cambiar cosas y de nuevo el Valencia Basket apeló al trabajo en defensa y al goteo de puntos en la pintura de Tobey. El norteamericano tomó el relevo de un gris Dubljevic para no sólo anotar, sino también realizar una labor en el rebote que pese a todo no sirvió para llegar al último cuarto con ventaja tras un triple en bocina y de mucho mérito de McCollum y que iba a obligar en los últimos diez minutos (44-48).

El cuadro de Ponsarnau volteó de nuevo una situación compleja con el alarde de puntos de un descansando Matt Thomas, que anotó un triple estratosférico que elevó los decibelios de la Fonteta (56-54). En un duelo de poder a poder, el nivel de baloncesto aumentó de manera considerable con dos equipos que se golpeaban sin remisión. Era el momento de los jugadores importantes y emergió Will Thomas. Con una actuación discreta hasta ese momento, el interior de Baltimore se encargó de impulsar a los suyos con un dominio absoluto sobre su defensor, Morgan, que apenas podía contener a un jugador que contagió a la Fonteta para dejar el partido a punto de caramelo (66-60). Una buena gestión final bastó para ganar y dejar la final muy cerca.