La final planea por Rusia

La casi inaccesible cancha del Basket Hall de Kazan puede ser el escenario en el que el Valencia Basket consiga su pase a una nueva final europea dos años después. El importante triunfo conseguido el pasado martes en la Fonteta otorga a los «taronja» la primera oportunidad de alcanzar la eliminatoria definitiva de la Eurocup y pelear por el cuarto título continental en la historia. La complejidad va a ser tremenda ya que el Unics Kazan, como el propio Valencia Basket, ha cimentado su trayectoria de esta campaña en su solidez como local con un pleno de diez victorias en otros tantos choques en su pabellón. El conjunto «taronja» cubrió el largo desplazamiento hasta Rusia sabedor de que, pese a que la intención es lograr, como en la anterior ronda ante el Rytas Vilnius, un triunfo que solvente por la vía rápida la eliminatoria, quedará todavía en la recámara un tercer y definitivo encuentro el próximo miércoles en la Fonteta y que tendría visos de final anticipada.

Precisamente la ansiedad puede ser uno de los factores claves del partido de esta tarde. El Valencia Basket saltó a la pista el pasado martes con ansiedad y algo atenazado, situación normal dado lo mucho que había en juego y con la obligación y exigencia que cargaba contra las espaldas de los jugadores. El Unics Kazan es ahora el que se ha quedado sin margen de error. El ambicioso proyecto ruso sabe que ya no puede dar otro paso en falso, dado que eso significaría su adiós al título y a jugar la Euroliga vía la Eurocup. Jaume Ponsarnau reseñó el control emocional como una de las claves a mejorar respecto al primer partido para sacar adelante el partido en Kazan. «Hemos de tener menos nervios. El martes tuvimos la fuerza y el carácter para responder al partido, pero por momentos no lo hicimos porque estábamos nerviosos y no tomamos las mejores decisiones porque estábamos nerviosos. Si estamos más nerviosos en Kazan, no ayudará», reconoció.

Baja de Joan Sastre

El técnico «taronja» no podrá contar para el choque con Sastre. El alero balear se lesionó en el hombro derecho en el partido del martes y presenta un esguince que además le hace ser duda seria para el compromiso liguero del próximo domingo ante el Joventut de Badalona. Ante esta tesitura, Ponsarnau decidió llevarse a Rusia a Sergi García y Diot. De esta manera el entrenador catalán deberá hacer un descarte antes del inicio del duelo ya que cuenta con trece jugadores disponibles. El escenario del partido trae buenos recuerdos a los valencianos ya que el último título europeo conseguido en 2014 se ganó precisamente en Kazan. Además tienen en su mano sumar la decimocuarta victoria seguida en Europa, mejor registro de la competición.

El conjunto de Priftis, como ya exhibió en la Fonteta, tratará de exprimir al máximo su trabajo defensivo y que ha propiciado que los rivales apenas llegarán a los 60 puntos en los últimos cinco encuentros continentales. Respecto al partido del martes, el preparador griego recupera al alero estadounidense Lockett que no pudo jugar por una pequeña lesión.