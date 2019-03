"Tras perder a mi hermana, me río de mis 5 roturas de ligamento"

Andrea Esteban (Teruel, 1996) tiene el umbral del dolor altísimo. Del dolor físico y del psicológico. Con 23 años, la cabeza de esta campeona del mundo sub'17 es una enorme sala perfectamente amueblada, en la que prácticamente nada está ya fuera de su control. La semana pasada se retiró del fútbol de élite con 23 años, tras marcar muchos goles con el Levante UD y con el Valencia CF. Talento precoz desde los 6 años, cuando jugaba el fútbol sala en su Teruel de origen, la delantera dijo basta tras haber sufrido 5 lesiones del ligamento cruzado anterior, cuatro en la pierna derecha y una en la izquierda, en los últimos 4 años. «Ya no me dolía sólo en los entrenamientos y partidos, sino cuando iba al cine o a cenar con mis amigos. Mi vida llevaba mucho tiempo girando en torno a mis rodillas», explica Andrea, que ha abierto una nueva etapa en su vida. La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, con la que ya colaboraba la temporada pasada como analista, le ha dado el puesto de seleccionadora sub'15. Con el título de entrenadora, y de fisio, está formada para el nuevo reto. «Tengo mucho recorrido para llegar lejos», dice.

Los últimos 4 años de Andrea han sido una montaña rusa, con suaves subidas y bajadas vertiginosas. Con 16 años, en el Campeonato de Europa sub'17, comenzó el calvario. Se rompió el ligamento de la rodilla izquierda. Vuelta a empezar. Al año y medio, la misma lesión, ahora en la pierna derecha. Así hasta tres veces más. «Un giro, un centro apurando la banda... cada vez de una manera sentí ese «crack». Ya no me visualizaba marcando goles, sino entrando al quirófano. Lo bueno es que soy positiva. Cada vez que me lesionaba, borraba lo negativo de la recuperación anterior y empezaba de cero», explica. Su cuerpo está lleno de cicatrices: en cada lesión, le extraían un trozo de tendón de otra parte del cuerpo para reforzar la rotura.

La pasada pretemporada, todo parecía ir bien. Hasta que en octubre empezó a sentir otra vez dolor. «Fui a ver al doctor Cugat (una excelencia en la materia) y me dijo que tenía el ligamento otra vez roto. Fue sincero y me dijo que no podía dedicarme al fútbol profesional. No lo dudé».

Hay motivos que explican la fortaleza de Andrea . En 2015, la vida le golpeó con crueldad: perdió a su hermana por un accidente. «Por eso me río de mis lesiones de ligamento. Lo verdaramente importante en la vida es otra cosa. Lo primero que les digo a mis jugadoras es que son unas privilegiadas por poder jugar y que lo aprovechen», asegura Andrea, que hace sentirse pequeñito a quien está a su lado.