Carlos Tudela: El alpinista que nunca presumía

Cuando un montañero muere, sus compañeros intentan consolarse diciéndose que están vivos de milagro. Que la muerte siempre está al acecho, que no hay escalada sin riesgos y que de lo que se trata es de irse, el día que a uno le toca, habiendo disfrutado al máximo de la montaña. Con esa tranquilidad, al menos, debe haberse marchado Carlos Tudela (València, 62 años), uno de los grandes referentes del alpinismo valenciano. Un escalador forjado que transmitía total tranquilidad a quiénes le acompañaban. «Con él te sentías seguro. Tenía unas condiciones sobradas, era una garantía», explica Rafa Vidaurre, uno de los 5 montañeros valencianos que ha subido el Everest y amigo del fallecido.

La muerte sorprendió a Carlos Tudela el domingo, en Benasque. Tras haber culminado la escalada a la cresta Bardamina sufrió una caída a una altura de 300 metros. Estaba junto a su mujer, la también alpinista Rosa Real, otra de las grandes referencias de este deporte en la Comunitat Valenciana. Su hijo Sergio, de 16 años, comparte la afición de sus padres. El siniestro ocurrió sobre las 11:30 de la mañana. «La primavera ha entrado, pero en los Pirineos las condiciones son invernales, sigue todo nevado. Nada que ver con el verano. Cuando te mueves en estas montañas, siempre hay riesgos», añade el primer valenciano en coronar el techo del mundo. En el rescate del cuerpo del montañerointervinieron miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Benasque, personal médico del 061 y la unidad helitransportada de la Guardia Civil con sede en Huesca.

«Sentía admiración por él. Yo soy más mayor y él empezó a despuntar pronto. Llevaba en Valencia las actividades más punteras», explica Vidaurre. «Como escalador, le envidio. Ha hecho muchas cosas. Era muy bueno en todos los terrenos: en escalada, en hielo... hacía actividades muy relevantes», añade.

Todos elogian la figura de personal de Carlos Tudela. «Era una persona muy íntegra para el mundo del deporte y del alpinismo. Un tipo que enseñaba su gran respeto por la naturaleza, el compartir las experiencias en grupo». En el currículum del montañero fallecido se encuentra un «ochomil»: la escalada del Khan Tengri, en la pared sur del Aconcagua, así como otras actividades de referencia internacional en los Alpes. Tudela publicó, además, un gran número de guías de escalada.

«Una característica suya es su sencillez, su modestia, nunca le he visto alardear de nada. Todos sabíamos que hacía cosas muy difíciles y, lo habías visto el día anterior, y no te había contado nada. Te enterabas por terceros, no te lo decía. Era de no presumir. Cuando he escalado con él, era una garantía absoluta. Otros lo decían también, que con él te sentías seguro», recuerda Vidaurre, emocionado. Hoy acudirá al funeral, en el Tanatorio de Servisa (Avenida Tarongers, 14), a las 16 horas.