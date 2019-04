Lorena Segura abre la rúbrica femenina en el "Mur dels Somnis"

Jornada emotiva la que vivió la joven jugadora del Valencia Basket Lorena Segura, que inscribió su nombre en el «Mur dels Somnis» de l´Alqueria del Basket en un acto en el que estuvo acompañada por familiares, amigos y representantes de los clubes en los que ha formado parte. Con 18 años, Lorena vivió su gran momento hace dos semanas cuando Rubén Burgos le hizo debutar con el primer equipo «taronja» en el choque ante el Araski jugado en la Fonteta. Fueron tres minutos en la pista que premiaron la labor de una jugadora que compatibiliza esta campaña su trabajo, tanto con el Valencia Basket como con el Claret, donde está cedida. Ese partido y ese día quedarán para siempre en su memoria como señaló la jugadora. «Fue un momento muy bonito. Recuerdo los nervios de salir a la pista y luego alegría cuando la Fonteta empezó a corear mi nombre. Fue un momento de mucha alegría y seguro que lo voy a recordar toda mi vida», dijo.

El descubrimiento de su nombre en el «Mur» vertió emociones entre Lorena Segura y su familia, como reconoció la protagonista tras una carrera fraguada en el mundo de la canasta. «Se me han venido a la cabeza todos los momentos que he vivido gracias al baloncesto, lo que me ha dado este deporte y ver también a mi familia que me ha apoyado mucho. Han sido muchas emociones», apuntó la jugadora valenciana.

La nueva integrante del «Mur dels Somnis» se ha convertido en la primera mujer en llegar al mismo. Este reconocimiento remarca el debut en el primer equipo de todos aquellos que se han ido formando en la cantera y tras 42 hombres ha llegado el turno para la primera representante femenina, hecho que la propia Lorena espera sea el inicio de muchas más. «Espero que la lista sea mucho más larga y que detrás de mí vengan muchas chicas y muchos chicos más», apuntó.



Una familia de baloncesto

Lorena Segura representa una saga vinculado desde siempre al baloncesto. Sus padres ya la inculcaron la pasión por el deporte y los genes han hecho que 5 de los 6 hermanos lo practiquen, hecho que lógicamente empujó a la jugadora a introducirse en la canasta. «Mis abuelos ya se han hecho forofos del baloncesto, que antes no lo eran. Tener este ambiente de baloncesto en casa ayuda mucho y sentir ese apoyo es algo muy positivo», afirmó.

Criada en el Ros Casares, Lorena Segura consiguió el pasado verano la medalla de plata en el Europeo sub'18 y ahora su reto pasa por estar en el Mundial de Tailandia sub'19. Pese a ello la valenciana tiene los pies en el suelo y ahora mismo el baloncesto lo compagina con sus estudios. Lorena cursa el primer año de Medicina, disciplina a la que se acogió tras sufrir una grave lesión de rodilla. Una convivencia de valores y deporte que ya son un referente para muchas niñas.