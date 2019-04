Héctor Barberá abandona la competición de Supersport por impago de su patrocinador

El piloto de motociclismo, Hector Barberà, ha sorprendido a seguidores y aficionados al anunciar que abandona el campeonato SBK en la categoría de Supersport, donde competía actualmente, debido a "los problemas de impagos y de cumplimiento del acuerdo" entre el patrocinador principal y el equipo.





Así lo ha explicado en su perfil oficial de la red social Instagram y asegura que "lo que empezó como un sueño acaba como una pesadilla" y afirma que en la carrera de hoy, "no podré salir a la pista".Una decisión dura, sin duda, puesto que a estas alturas de la competición ostentaba el cuarto puesto, pero en esta ocasión por su "seguridad" y la de los demás pilotos, se retira ya que asegura que "no tenemos los medios".Y finaliza su publicación asegurando que "siente en el alma" esta retirada por todo el mundo que ha ido a ver las carreras y "toda la gente que siempre me está apoyando".