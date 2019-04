Un triunfo para seguir la fiesta

La fiesta por la Eurocup vivirá esta tarde uno de sus últimos momentos. Antes de que arranque el choque entre el Valencia Basket y el Iberostar Tenerife, los capitanes del equipo, Rafa Martínez y Dubljevic, ofrecerán el título a la afición. No será el acto relacionado con el cuarto entorchado continental ya que por temas logísticos el alzado del banderín en el techo de la Fonteta se realizará en el encuentro del próximo miércoles frente al Unicaja. El conjunto «taronja» retoma el pulso a la Liga Endesa tras dos semanas de pausa. Con el objetivo conseguido en Europa, el cuadro valenciano no quiere zanjar ya la temporada y pretende demostrar que la frase de volver en junio al balcón del Ayuntamiento no ha sido sólo una declaración de intenciones.

El reto más inmediato pasa por alcanzar la cuarta plaza y, con ocho jornadas por delante, los partidos en casa se deben amarrar de manera innegociable. El principal enemigo con el que puede encontrarse el Valencia Basket, al margen de su rival, será el de la euforia vivida estos días. El propio Ponsarnau reconoció que la preparación del choque no había sido la mejor. «Hemos asumido la realidad y hemos preferido festejar a preparar el encuentro como requería. Decidimos celebrar lo ganado porque lo hemos considerado importante, ya que no celebrar te hace perder estímulos de cara al futuro», indicó. El propio entrenador catalán podría conseguir un registro personal, ya que, en caso de triunfo, alcanzaría su victoria 100 como primer técnico en la Liga Endesa.

Bajas de Vives y Rafa Martínez

El plano físico vuelve a copar la actualidad del Valencia Basket. El base Guillem Vives no será de la partida. El jugador catalán forzó en su recuperación para estar disponible en el duelo del pasado lunes frente al Alba Berlín, situación que ha llevado a darle descanso para no provocar una posible recaída en la recuperación de un desgarro muscular. Rafa Martínez tampoco se vestirá de corto. El capitán «taronja», que fue descartado ante los alemanes, sufrió un esguince leve en el tobillo derecho en el entrenamiento del pasado jueves, situación que le hará ser baja. Esta coyuntura ha propiciado que Ponsarnau no tenga que hacer ningún descarte, con lo que Sergi García tendrá la oportunidad de volver a jugar.

El partido tendrá un componente significativo ya que el Iberostar Tenerife llega a la Fonteta con Txus Vidorreta al frente. El preparador bilbaíno volverá a la Fonteta por primera vez tras su salida el pasado verano y existe cierta expectación por ver el recibimiento que la afición «taronja» tributará al técnico que consiguió la única Supercopa que ostenta en las vitrinas del club valenciano. Por otro lado, el encuentro engloba cierto ánimo de revancha tras la dura derrota infligida por los insulares en la primera vuelta cuando ganaron por 100-66, dejando en una situación muy delicada a Jaume Ponsarnau.

Una de las claves del partido la marcará el enfrentamiento entre los dos jugadores más valorados del campeonato. Dublevic y Colton Iverson tendrán un interesante duelo en la pintura y quien resulte victorioso contribuirá a un posible triunfo de su equipo. El Tenerife ha desactivado la ficha de Davin White para dar de alta al estonio Janari Joesaar.