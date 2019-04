"El primer cromo que me gustaría tener es el de Charlyn"

Nuria Cebrián Bernabé es una niña de 8 años que se dio a conocer hace pocas semanas a raíz de una historia peculiar que sirvió para concienciar a muchos.

Nuria colecciona los cromos de la Liga Santander y un día se cuestionó por qué no había cromos de las futbolistas de la Liga Iberdrola.

Lejos de quedarse con la duda, Nuria decidió ir directa al grano y envió una carta a Panini (la editorial de estos álbumes de cromos). Ayer pudo vivir el derbi en Mestalla como invitada de la Liga Iberdrola.

¿Cómo has visto el partido?

Ha estado muy chulo. Pensaba que iba a ganar el Levante UD o a empatar, pero al final hemos tenido suerte y ha ganado el Levante UD.

¿Qué te parece que se jueguen los partidos de la Liga Iberdrola en estadios como este?

Me ha parecido muy emocionante. Estaba muy nerviosa cuando han empezado a jugar.

Hoy ha sido un día muy especial para ti. ¿Qué has hecho y qué es lo que más te ha gustado?

Hemos llegado a las 11:30h para hacer una entrevista y me he sentado en los banquillos. He salido al campo de la mano de Ruth antes del partido y he podido pisar el césped. Lo que más me ha gustado es haber visto el partido con una amiga mía.

¿Por qué decidiste enviar una carta a Panini?

Por que no me parecía bien que solo hicieran álbumes de chicos y les pedí que hicieran uno de chicas también.

¿Qué cromo es el que más ilusión te haría tener?

El de Charlyn Corral.

¿Te ha contestado alguien de Panini?

Todavía no.