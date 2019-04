Un ciclón 'taronja' arrolla a Unicaja

No le despistaron al Valencia Basket los festejos por la Eurocup y salió muy enchufado el equipo 'taronja', poniéndose desde el principio por delante en el marcador. De nuevo, como ante el Iberostar Tenerife, los de Ponsarnau empezaban moviendo bien el balón y acertando desde el perímetro, además de defendiendo con intensidad y buenos fundamentos (15-6). Liderado por Will Thomas, con tres triples en el primer cuarto, el Valencia Basket se fue con ventaja al término de los primeros diez minutos (25-16).

Arrancó el segundo cuarto y apareció la figura de Mike Tobey. Tres canastas seguidas del pívot, una de ellas con asistencia de fantasía de un Diot que cada vez está mejor, permitieron contrarrestar un par de triples de Waczynski. Un 2+1 de Van Rossom elevó la ventaja 'taronja' a los trece puntos (36-23), obligando a Luis Casimiro a parar el partido ante una Fonteta encendida con el juego de su equipo. De nada le sirvió al técnico de Unicaja, pues el parcial de los de Ponasrnau siguió creciendo hasta llegar al 45-25. El Valencia Basket era un rodillo en ambos lados de la pista y los malagueños no encontraban la forma de pararlo. Al descanso, 48-27 para el equipo 'taronja'.

Tenía que quemar las naves Unicaja en el tercer cuarto para tener opciones de meterse de nuevo en el partido. Pero este Valencia Basket está más sólido que en toda la temporada. Si se descuida un poco en ataque, lo compensa con una disciplina defensiva espectacular; y viceversa. Es difícil hacerle grandes parciales a este equipo ahora mismo y Unicaja lo comprobó. Varias veces hizo amago de recortar la diferencia, pero un triple de Dubljevic unas veces, o dos buenas defensas seguidas otras, hicieron que la diferencia en el marcador apenas se moviera en este tercer cuarto, a cuyo final se llegó con marcador de 67-43 tras un parcial final favorable a los 'taronja'.

El último cuarto era, por tanto, un mero trámite. Aún así, el Valencia Basket no bajó el pistón, apareció Matt Thomas para hacer parecer el aro como una piscina y anotar tres triples sin fallo (cinco en total) y La Fonteta bien que disfrutaba. En definitiva, un partido perfecto de principio a fin, con el premio de recuperar el 'basket-average' particular con Unicaja y que casi sentencia la cuarta plaza de la Liga Endesa para los 'taronja'. Una pena que los 'Playoffs' no empiecen ya mañana mismo.