Bucle 'taronja' de triunfos

La inercia no para y el Valencia Basket arañó un trabajado triunfo en Zaragoza, en un partido en el que sin mostrar un juego brillante atizó el golpe en el momento oportuno para cerrar una semana de pleno y que avivan la ilusión de cara al «playoff» por el título. Es todavía muy pronto, pero el gen ganador del bloque ya está más que interiorizado y ha llegado en el momento oportuno. Tapada y activa, la candidatura valenciana quiere más que la Eurocup.

El partido fue dinámico desde el salto inicial. El Zaragoza planteó un juego marcado en una defensa agresiva y ataques rápidos, al que el Valencia Basket le costó adaptarse (18-7). Los «taronja», con Sastre como improvisado faro anotador y una mejora en el criterio ofensivo, lograron un parcial de 0-9 que los metió de nuevo en el choque (18-16). En pleno intercambio de golpes el partido volvió de nuevo a decantarse de parte local en el segundo cuarto. Los maños, con mayor intensidad, una buena dirección de McCalebb y el acierto del veterano Nacho Martín volvieron a estirar la ventaja en el electrónico (40-32). Ponsarnau echó mano del quinteto inicial para no desengancharse y con un triple de Dubljevic volvió a igualar el marcador (42-42). Con los ataques superando a las defensas, el Zaragoza supo manejar mejor los últimos instantes de la primera parte y llegar al descanso por delante tras un triple afortunado de Seibutis (52-48).

El inicio de la segunda parte no fue alentador tras encajar los valencianos un parcial de 12-0. Era el momento de apretar los dientes y de mostrar otras variantes en ataque que no fueran el triple. Salió bien la apuesta para los de Ponsarnau, que llegaron al final del tercer cuarto por delante en el marcador por primera vez en el encuentro (70-71). El último cuarto disparó de nuevo a los aragoneses con un activo Latavious Williams y la explosividad de Okoye (79-71). Tocaba subir la intensidad y el Valencia Basket lo hizo. El Zaragoza se veía agobiado y todavía más su técnico, Porfi Fisac, que desquiciado fue eliminado con una descalificante. Los aragoneses acusaron el golpe y los «taronja» con Will Thomas y Tobey en apogeo voltearon de nuevo el electrónico (86-88). Una técnica de Vives no desestabilizó a los valencianos que mostraron su mayor calidad para acallar a una incendiada grada y sumar la tercera victoria de una semana feliz.