Emery: "Vivo el fútbol con mucha pasión, por eso celebré el gol de M'Bia"

El entrenador del Arsenal y ex del Valencia CF, Unai Emery, ha justificado aquella polémica celebración del gol de M'Bia, con el que el Sevilla dejó al Valencia fuera de la final de la Liga Europa de 2014, en su forma de vivir el fútbol. "Yo he vivido el fútbol toda la vida con unas emociones muy intensas, desde que mi abuelo recibió el primer gol de la liga española con el Real Unión. Nací con una pelota y vivo el fútbol con mucha pasión, ese proceso lo he vivido con todos los equipos. Y quiero vivirlos también con el Arsenal. Eso no quita que yo le tanga mucho respeto a los equipos en los que estado, como el Valencia CF", ha dicho. "La afición va a estar volcada con su equipo, no creo que esté pendiente de mí, no tengo esa importancia", ha dicho.

"Lo que de verdad me preocupa es la respuesta de mi equipo. Que seamos competitivos ante un gran rival. Y las situaciones personales van en la misma lectura. Yo defiendo al Arsenal. Tenemos un objetivo común y sólo uno puede llegar. Me gustaría que disfrutaran todos, pero sólo uno puede hacerlo al final", ha añadido.

"En València viví una época extraordinaria. Siempre he puesto mi corazón en todo lo que he hecho. Valoro sobremanera mi paso por el Valencia CF, tengo muchos amigos aquí, tengo muy buenos recuerdos, lo pasé muy bien. El Valencia es un gran equipo, y ahora tiene un gran entrenador. Jugar una semifinal contra el Valencia es algo extraordinario. Me gustaría jugar la final contra ellos, para que pasáramos los dos", ha afirmado.

"Vengo después de muchos años. Pero soy un profesional y mañana tengo que defender al Arsenal. Voy a dejarme los cuernos, sabiendo que va a ser muy complicado. Aquí hay una gran historia detrás del Valencia CF", ha explicado.

Emery ve la eliminatoria igualada pese al 3-1 de la ida. "Para nosotros es el mismo mensaje que después del primer partido. Estamos al 50%, el partido va a ser muy complicado. Tenemos muchos ejemplos que nos pueden servir, no sólo el del Barça. Sabiendo las dificultades, vamos a jugar con toda la motivación", ha manifestado en la sala de prensa de Mestalla.

"Nuestra idea es jugar el partido para ganar. El Valencia tiene una defensa muy fuerte, pero también tienen que marcar. Con la calidad que tienen arriba, tienen muchas posibilidades. Nosotros tenemos que emplearnos al máximo en defensa y en ataque. Pero por encima de todo tenemos que ser nosotros mismos. Principalmente tenemos que jugar un partido completo", ha explicado.