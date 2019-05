El Villarreal se asegura otro año en Primera

No podía ser de otra manera. La salvación debía llegar con sufrimiento, con mucho sufrimiento, y el Villarreal no decepcionó las expectativas. Pero al final, el gol de Ekambi servía para que La Cerámica estallara en un grito catártico, liberador porque la salvación está en el bolsillo. Después de tramos de temporada en la que el submarino se asomó al abismo y le devolvió el saludo, ayer culminaba su labor de Sísifo para asegurar otro año en Primera División. No fue fácil, porque el Eibar no dio su brazo a torcer, pero la recompensa mereció la pena. Ahora, tocará preguntarse el porqué de tanto sufrimiento.

Arrancó el Villarreal dominador, fiándose de la velocidad de Ekambi y Samu Chukwueze en los flancos para sorprender a un rocoso contrincante. Ellos dos fueron los encargados de empujar el árbol para que cayeran las manzanas. El franco-camerunés lo intentó en el minuto 6 desde la izquierda, con una penetración en el área que terminó con un disparo cruzado. Pero entre De Blasis y Ramis conjuraron el peligro. Desde la otra banda, el nigeriano apareció en el minuto 11 con su descaro y su desborde para ceder a la frontal. Allí la cazó Fornals, pero su disparo lo sacó Dmitrovic.

El último tramo del primer tiempo, el equipo recuperó algo de aire tras perder el control del esférico. Apareció Cazorla, que apuró hasta la línea de fondo para meter el pase de la muerte. Pero Oliveira despejó, antes de que Gerard pudiera embocar.

La segunda mitad se desperezó con un Villarreal más atrevido, sin el corsé que le había lastrado en el segundo tramo del primer acto. De nuevo camparon a sus anchas Ekambi y Samu, que hicieron recular a los armeros. En el 60, Chukwueze inició una combinación que pasó por Fornals y acabó en los pies de Jaume Costa. El centro desde la izquierda del valenciano lo mordió De Blasis, pero no impidió que el esférico llegara a Ekambi y anotara. De ahí al final, sufrimiento y un tanto anulado por el VAR a Kike García que permitía a los amarillos estallar de júbilo para asegurarse otro año más en la elite del fútbol español.