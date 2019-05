El Valencia Basket recupera a Abalde en su visita al Real Madrid

El Valencia Basket visita al Real Madrid (21.00 horas/#Vamos) en partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa. El Valencia Basket ya no se juega nada porque sabe que, pase lo que pase, será cuarto y se enfrentará al Unicaja en el 'playoff'.

El equipo 'taronja', que encadena siete victorias consecutivas, será una buena piedra de toque para pulsar la moral del líder, que sigue dependiendo de sí mismo para acabar primero la liga regular y asegurarse ventaja de campo durante todas las eliminatorias. Los visitantes no podrán contar con los lesionados Mike Tobey y Matt Thomas y tienen la duda de Louis Labeyrie, pero a cambio recuperan a Alberto Abalde.



Leticia Romero, nuevo fichaje

El Valencia Basket anunció ayer el fichaje, pendiente de la revisión médica, de la exterior Leticia Romero, de 23 años, pero que ya acumula una larga carrera profesional. La jugadora, que alterna las posiciones de base y escolta, se formó en las filas de Spar Gran Canaria y debutó con tan solo 15 años en el primer equipo. Después acabó su formación en los Estados Unidos, entre Kansas y Florida, donde fue capitana y formó parte del 'First Team All America'. Esta temporada, la jugadora, que es internacional absoluta con España, ha disputado la Euroliga con USK de Praga, alcanzando la Final Four y con un promedio de res puntos y dos asistencias por partido.