Sergio Ramos dice que quiere seguir en el Madrid tras haber intentado marcharse

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, seguirá en el club madrileño, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, según anunció en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Ciudad deportiva madridista de Valdebebas. Sergio Ramos, de 33 años y que llegó desde el Sevilla al Real Madrid en verano de 2005, siendo el primer fichaje español de la primera etapa de Florentino Pérez como presidente madridista, tenía una importante oferta económica de un club chino.

«Quiero dejar muy claro mi futuro, que se ha especulado muchas cosas, soy madridista y me quiero retirar aquí», dijo Sergio Ramos.

El jugador justificó lo sucedido como un «roce» con el presidente, Florentino Pérez, y aclaró que el dinero no tenía nada que ver en dicha disputa: «Esto no es ninguna estrategia, ni quiero renovar, estoy contento con lo que tengo y nada más», aclaró Sergio Ramos. También aprovechó para explicar su ausencia en los últimos partidos de Liga: «Después del partido ante el Valencia, tuve una rotura de grado 1 que no era mucho, podía llegar al Athletic, a veces te equivocas porque crees que puedes hacer más de lo que puedes hacer y me rompí. Prácticamente una rotura del soleo de segundo grado, intenté llegar al Betis pero me frenaron los médicos porque podía recaer».

Además el capitán habló sobre los posibles fichajes del Real Madrid para el próximo verano, en concreto sobre el más comentado y recién campeón de la Europa League: Eden Hazard. Sobre el belga, Ramos dijo que es un «jugadorazo», pero que los fichajes no dependen de él. «Ni doy consejos a nadie, ni depende de mí que se fiche a Hazard o no, por ejemplo. Soy el capitán del equipo pero nada más». Aclaró el de Camas.