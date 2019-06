El emotivo mensaje del hijo de Reyes

El fallecimiento del internacional José Antonio Reyes, que actualmente jugaba en el Extremadura, de LaLiga 123, ha causado una enorme consternación.



El exjugador de equipos como Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, Benfica, Espanyol, Córdoba y Xinjiang Tianshan chino falleció este sábado en un accidente de tráfico en la autovía entre su localidad natal y la capital andaluza.



A lo largo de todo el día han sido multitud las reacciones a esta muerte. Una de las más emotivas la ha protagonizado el hijo mayor del futbolista fallecido, que ha querido dejar un mensaje en las redes sociales para recordar a su padre.



"Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi! Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá".