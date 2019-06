Jurgen Klopp: "Me siento aliviado"

El entrenador del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, reconoció sentirse "aliviado" tras ganar la Liga de Campeones después de haber perdido otras dos anteriormente y empezar a arrastrar cierta fama de perdedor.

"Me siento aliviado. Especialmente por mi familia porque las últimas veces nos habíamos ido con la medalla de plata y en esta ocasión no ha sido así. También es un triunfo de nuestros propietarios que nunca nos han presionado. Y sobre todo de los jugadores", dijo el técnico de Stuttgart, que perdió la del año pasado frente al Real Madrid y otra final en el 2013 como entrenador del Borussia Dortmund ante el Bayern Múnich.

Klopp reconoció que su equipo "disputó finales mejores" a pesar de haberlas perdido. "He jugado muchas finales y las he perdido habiendo jugado mejor que hoy al fútbol. Hoy ha sido difícil para ambos porque ha habido tres semanas sin competir y es complicado. Al final las cosas se han resuelto. La experiencia cuenta. La resistencia de los chicos también. Todo nos ha ayudado. Hemos resistido. No quiero explicar por qué hemos ganado sino disfrutar. Es una victoria para todos los aficionados y tendremos una noche fantástica".

Klopp elogió la temporada del finalista a pesar de la derrota en Madrid. "Sé como se siente el Tottenham. Lo sé mejor que nadie. Han tenido una temporada fantástica pero hoy hemos sido nosotros los que hemos ganado. Le he dicho a Pochettino que debe sentirse orgulloso"

"Es difícil decir qué me satisface más. Me alegro por ellos. Somos los campeones de esta competición. Puedo decir alto y claro que las charlas de vestuario con alguien que no habla inglés como lengua materna, sin alguien que lo transmita, no hubiera sido posible. Todo explota en cada uno de nosotros. Estoy más tranquilo que antes de haber ganado. Ver las caras de los aficionados felices me llena de energía", insistió el entrenador alemán que logró enterrar la fama de perdedor.

"Hace dos días se hablaba de mi carrera desafortunada. Las personas pensaban eso. No yo. También es importante llegar a una final y mi vida era mejor de lo que yo podía esperar. Me alegro por los demás. Hay que ganar. Es importante que no nos pregunten ya como nos sentimos después de haber perdido", añadió.

"Pondré esta medalla de oro al lado de las de plata. Todos lo sienten en el vestuario. Qué podemos hacer con tanta felicidad. Este es un grupo de gente joven. Es el principio de algo", anunció Klopp, que desveló que habló antes con el técnico español Pep Guardiola y con el que se citó en la final de la próxima edición, prevista en Estambul.

"Ganar este torneo es extraordinario. Es una gesta. El año pasado cuando llegamos de la final no fue fácil", concluyó Klopp.



Mauricio Pochettino

Por su parte, el argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, recalcó este sábado, tras perder la final de la Liga de Campeones, que está "muy orgulloso" de sus "jugadores, del club y de la afición", admitió el dolor por la derrota y dijo que una final "es para ganarla, no se trata de quién juega mejor".

"Estamos muy decepcionados por el resultado, pero la temporada ha sido excelente. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, del club y de nuestra afición. No hemos podido premiarla en esta final. Habíamos hablado antes del partido que lo importante en las finales es ganar, no cómo se juega, y haber concedido ese penalti a los 30 segundos nos ha cambiado los planes. Ha sido un gran impacto", repasó.

"Ha sido difícil de gestionar, pero el equipo ha estado bien. Yo creo que hemos dominado y hemos creado oportunidades, pero ellos han sido más agresivos y más eficaces en sus ocasiones. Es dolorosa la derrota, pero a la vez tenemos que afrontar todo esto con calma. Tenemos que estar muy orgullosos de esta gran temporada", continuó.

Pochettino repasó que parecería "tonto" si hablara del "65 por ciento de posesión" de su equipo o de que hayan tirado "ocho o nueve veces" a portería y su rival "cuatro", porque "una final es para ganarla". "No se trata de quién merece nada ni quién juega mejor. Nadie va a recordar que tal vez hubiéramos merecido algo más".

"Felicitar al Liverpool, a sus jugadores y a su afición, porque han hecho una temporada extraordinaria y lo ha culminado con la victoria en la Liga de Campeones. Es dolorosa la derrota, pero hay que seguir hacia adelante", indicó el técnico, que abogó por actuar "con inteligencia después de una situación tan dolorosa".

"Tenemos que asimilar la derrota y ya hablaremos del futuro", añadió sobre la configuración de la plantilla para el próximo curso el técnico argentino, que después explicó: "Tiene un mérito enorme este club, esta base que tiene, haciendo historia y ojalá que sea el comienzo de un periodo exitoso para el club".

"En los últimos cinco años, el proyecto del Tottenham era muy claro", en referencia a la prioridad económica de la construcción del estadio.

"Teníamos una gran ambición y el compromiso de nuestros jugadores ha sido sensacional. Para el club jugar la final de la Champions ha sido todo un éxito. Ahora hay que mantener la cabeza fría y reflexionar de lo que ha pasado pero tenemos tiempo para hablar del futuro", expuso.

También fue preguntado por su continuidad en el equipo. "No es un momento para hablar demasiado de estas cosas, porque además se podría interpretar de distinta manera", dijo el técnico, que apuntó, sobre la titularidad de Harry Kane o la suplencia de Lucas Moura en la final: "He pensado analíticamente mis decisiones y no me arrepiento de ninguna de ellas".